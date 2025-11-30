Rajasthan: तेज धमाकों से दहला राजस्थान का झुंझुनूं शहर, 11 लग्जरी कारें जलकर खाक; इलाके में दहशत

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस की सूचना पर नगर परिषद की 3 दमकलें मौके पर आई। दमकलकर्मियों ने करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि, तब तक वर्कशॉप में मरम्मत के लिए खड़ी 11 लग्जरी कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जिसमें कुछ बदमाश दिख रहे है।