झुंझुनू

Rajasthan: तेज धमाकों से दहला राजस्थान का झुंझुनूं शहर, 11 लग्जरी कारें जलकर खाक; इलाके में दहशत

Jhunjhunu News: झुंझुनूं शहर के बाइपास क्षेत्र में रविवार रात आगजनी की बड़ी वारदात सामने आई।

2 min read
झुंझुनू

image

Anil Prajapat

Nov 30, 2025

Vehicle-workshop-fire-in-Jhunjhunu

वकॅशॉप में जलती गाड़ियां। फोटो: पत्रिका

Vehicle workshop on fire: झुंझुनूं शहर के बाइपास क्षेत्र में रविवार रात आगजनी की बड़ी वारदात सामने आई। कुछ लोगों ने गाड़ियों के वकॅशॉप में घुसकर रिपेयरिंग के लिए आई गाड़ियों में आग लगा दी। घटना से इलाके में दहशत फैल गई। तेज धमाके और आग की ऊंची-ऊंची लपटें उठती देख आसपास के लोग मौके पर पहुंचे।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस की सूचना पर नगर परिषद की 3 दमकलें मौके पर आई। दमकलकर्मियों ने करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि, तब तक वर्कशॉप में मरम्मत के लिए खड़ी 11 लग्जरी कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जिसमें कुछ बदमाश दिख रहे है।

वकॅशॉप के मालिक नासिर के छोटे भाई इमरान ने अनिल नाम के युवक पर गाड़ियों में आग लगाने का आरोप लगाया है। उसके अनुसार पूर्व में भी अनिल दस दिन पहले भी उनके गैराज व रेस्टोरेंट पर आया था और कारों के शीशे तोड़कर भाग गया था। इसकी शिकायत पुलिस में दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

पहले भी रेस्टोरेंट पर पेट्रोल फेंका था

इसके बाद 24 नवंबर की रात को पहले रेस्टोरेंट पर पेट्रोल फेंका गया, फिर वर्कशॉप पर आकर गाड़ियों के शीशे तोड़े गए और पेट्रोल डाला गया, लेकिन उस समय आग नहीं लग सकी। इसके बाद मामले की लिखित शिकायत दोबारा पुलिस को दी गई।

सीसीटीवी फुटेज में दिखे हमलावर

घटना के बाद सामने आए फुटेज में साफ दिख रहा है कि बदमाश वर्कशॉप में घुसे, गाड़ियों के शीशे तोड़े और पेट्रोल छिड़क आग लगा दी। ऐसे मे माना जा रहा है कि किसी रंजिश के चलते बदमाशों ने आगजनी की वारदात को अंजाम दिया।

मामले की जांच में जुटी पुलिस

उधर, कोतवाली एसएचओ श्रवण कुमार नील ने बताया कि आग की सूचना मिलते ही वे मौके पर पहुंच गए थे। मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। पूर्व में दी गई सभी शिकायतों को जांच में शामिल किया गया है।

30 Nov 2025 12:05 pm

