Guava Mandi: हर साल गुलजार रहने वाली राजस्थान की यह अमरूद मंडी इस बार वीरान, कारोबारियों के चेहरे पर मायूसी

फसल नष्ट होने से किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है, व्यापारियों का कारोबार ठप हो गया है और उपभोक्ताओं को बाजार में महंगे दाम चुकाने पड़ रहे हैं। जानकारों के अनुसार इस बार सवाईमाधोपुर जिले में अतिवृष्टि से दो दर्जन से अधिक गांवों में अमरूदों के बगीचे जड़ सहित नष्ट हो गए थे। जिले में बाढ़ से 470 हेक्टेयर में अमरूदों के बगीचों में नुकसान हुआ है। बगीचे नष्ट होने से इस बार अमरूद मंडी में भी आवक नगण्य रह गई है। यही कारण है कि ठेकेदारों और व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। दूर-दूर मंडी में सूनापन नजर आ रहा है।