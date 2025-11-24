Rajasthan: अमरूदों की बागवानी के लिए मशहूर है राजस्थान का यह जिला, जानें इस बार क्यों टूट रही किसानों की उम्मीदें?

सवाईमाधोपुर। इस बार मौसम की मार ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। सर्दी की रंगत कमजोर होने से जिले के अमरूदों की मिठास भी फीकी पड़ गई है। तापमान में असामान्य तेजी के कारण अमरूदों में रंगत नहीं आई और फल आकार में छोटे रह गए हैं। मंडियों में गिने-चुने ठेलों पर जो अमरूद नजर आ रहे हैं, वे स्वाद और आकार में कमजोर हैं। किसान अब कड़ाके की सर्दी का इंतजार कर रहे हैं, ताकि फलों में मिठास लौटे और कारोबार को सहारा मिले। फिलहाल अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज हो रहा है।