Bisalpur Dam : इस बार एक रेकॉर्ड टूटा, दूसरा टूटने के करीब; इतने दिन से खुले हैं बीसलपुर बांध के गेट

वहीं, सबसे अधिक निकासी का तीसरा रेकार्ड तोड़ने के करीब पहुंचता जा रहा है। मगर सबसे अधिक गेट खुलने का चौथा रेकॉर्ड नहीं बना पाया है। बांध से निकलती जलधारा अभी भी बनास नदी में हिलोरे ले रही है। शुक्रवार को बांध के गेट संख्या 9 को एक मीटर तक खोलकर बनास नदी में प्रति सैकंड 6 हजार 10 क्यूसेक पानी की निकासी जारी रही है।