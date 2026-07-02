Rajasthan Monsoon: 7 दिन की देरी के साथ राजस्थान में मानसून ने दी दस्तक, आईएमडी की भारी से अतिभारी बारिश की चेतावनी

Rajasthan Monsoon Entry: इंतजार खत्म हुआ। मानसून ने राजस्थान में दस्तक दे दी है। राजस्थान में प्रवेश करने की सामान्य तिथि से करीब 7 दिन की देरी के साथ मानसून 2 जुलाई को राज्य के पूर्वी भागों में पहुंचा। पिछले 10 वर्ष की बात करें तो इससे पहले 2019 में भी मानसून ने राज्य में 2 जुलाई को प्रवेश किया था। 2017 में मानसून ने प्रदेश में 15 जून को ही दस्तक दे दी थी। 2025 में मानसून का प्रवेश 18 जून को हुआ था।