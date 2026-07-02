नश्तर: दरकता सिस्टम, दहकता सफर

आग का शोला बनी बस में अपनों को खो चुके परिवारों के दर्द का अंदाज लगाया जा सकता है। ऐसा दर्द जिसमें परिवारों के सपने भी आग के साथ ही राख हो गए। बड़ी पीड़ा यह कि जलकर मरने वालों की शिनाख्त तक मशक्कत भरा काम हो गया है। पहले भी जब चलती बसें इसी तरह आग का गोला बनीं तो समूचा परिवहन महकमा हरकत में आ गया था। पता चला कि यात्री बसों में आपातकालीन निकास द्वार तक बंद थे और वहां सीटें लगाकर कमाई का इंतजाम किया गया था। नींद के झोंके आने पर भी वाहन चलाते रहना नशे में वाहन चलाने जैसा ही है। ज्यादातर भीषण हादसों की वजह यह भी सामने आती है कि लम्बी दूरी से चलकर आए वाहन चालक को आराम का वक्त ही नहीं मिला। समय पर पहुंचने की पाबंदी सो अलग।