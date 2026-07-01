लोकतंत्र की मंजिल महिला प्रतिनिधियों को निर्णय लेने की शक्ति सौंपना



उम्मीद जगाता तस्वीर का दूसरा पक्ष

फिर भी तस्वीर का दूसरा पक्ष उम्मीद जगाता है। राजस्थान के टोंक जिले के सोडा गांव की छवि राजावत ने जल संरक्षण और पंचायत प्रशासन में नवाचार का उदाहरण प्रस्तुत किया। झुंझुनूं जिले के लांबी अहीर गांव की नीरू यादव ने स्वच्छता, पौधरोपण, बालिका शिक्षा और खेल को बढ़ावा देकर अपने गांव को नई पहचान दिलाई। वहीं ओडिशा के गंजाम जिले की आरती देवी ने स्वयं सहायता समूहों और डिजिटल सेवाओं के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को मजबूत किया। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि जब महिलाओं को केवल पद नहीं, बल्कि निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी मिलती है, तब पंचायतें विकास का प्रभावी माध्यम बन जाती हैं।

विभिन्न अध्ययनों में यह पाया गया है कि जहां महिलाओं की वास्तविक भागीदारी होती है, वहां पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और स्वच्छता जैसे विषयों को अधिक प्राथमिकता मिलती है। इससे स्पष्ट है कि महिला नेतृत्व केवल प्रतिनिधित्व नहीं बढ़ाता, बल्कि विकास की दिशा और गुणवत्ता दोनों को प्रभावित करता है।

हाल के वर्षों में इस दिशा में सकारात्मक पहल भी हुई हैं। गुजरात के जूनागढ़ जिला पंचायत ने स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाली महिला सरपंचों को सम्मानित करने की पहल शुरू की है, ताकि वास्तविक महिला नेतृत्व को प्रोत्साहन मिले और ‘सरपंच पति’ जैसी प्रवृत्ति को हतोत्साहित किया जा सके। वहीं राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 में भी महिला नेतृत्व वाली पंचायतों को उल्लेखनीय स्थान मिला, जो प्रभावी महिला नेतृत्व की बढ़ती राष्ट्रीय पहचान का संकेत है।