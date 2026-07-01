असली खुशी स्क्रीन पर नहीं, रिश्तों और संतुलित जीवन में

अंतर आभासी और वास्तविक निकटता का

एक बार एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग में कुछ युवाओं से कहा गया कि वे एक सप्ताह तक सोशल मीडिया का उपयोग सीमित कर दें और उस समय का उपयोग परिवार, पुस्तक, व्यायाम तथा मित्रों से प्रत्यक्ष बातचीत में करें। सप्ताह पूरा होने पर अधिकांश प्रतिभागियों ने स्वयं को पहले से अधिक शांत, कम तनावग्रस्त और अधिक संतुष्ट महसूस किया। इसका अर्थ यह नहीं कि सोशल मीडिया ही हर समस्या की जड़ है, बल्कि यह कि उसका अतिरेक मन की सहज लय को बिगाड़ सकता है।

अकेलापन भी आज एक बड़ी विडंबना बन गया है। हजारों डिजिटल मित्र होने के बावजूद मनुष्य भावनात्मक रूप से अकेला हो सकता है। पहले लोग शाम को चौपाल, आंगन, बरामदे या छत पर बैठकर बातें करते थे। अब एक ही कमरे में बैठे चार लोग चार अलग-अलग स्क्रीन पर व्यस्त हैं। शब्द कम हुए, इमोजी बढ़ गए। स्पर्श कम हुआ, स्टेटस अधिक हो गए। संबंधों की गर्माहट धीरे-धीरे डिजिटल औपचारिकता में बदलने लगी। एक बुजुर्ग ने बड़ी मार्मिक बात कही थी।‘बेटा रोज वीडियो कॉल कर लेता है, पर कई बार मन चाहता है कि वह बिना कैमरे के सचमुच मेरे समीप बैठकर बस चुपचाप चाय पी ले।’ यही अंतर आभासी और वास्तविक निकटता का है। बच्चों और किशोरों पर इसका प्रभाव और भी गहरा है। उनका व्यक्तित्व अभी निर्माण की अवस्था में होता है। यदि वे लगातार फिल्टर लगे चेहरे, अवास्तविक सौंदर्य और कृत्रिम जीवनशैली देखते हैं तो उन्हें अपना सामान्य चेहरा और सामान्य जीवन फीका लगने लगता है। शरीर के प्रति असंतोष, आत्मविश्वास में कमी और चिंता का यह चक्र धीरे-धीरे गंभीर मानसिक समस्या का रूप ले सकता है।