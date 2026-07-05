बीसलपुर बांध: अगले मानसून सत्र तक कर सकेगा जलापूर्ति, एक सप्ताह में बढ़ा आधा मीटर गेज

बनास किनारे स्थित विद्युत वितरण निगम के सब ग्रिड स्टेशन से लेकर बांध के दूसरे किनारे पर गेट संख्या-1 तक करीब एक किलोमीटर से अधिक दूरी का मार्ग पूरी तरह उबड़-खाबड़ हो चुका है। सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे होने से वाहन चालकों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। वहीं तेज बारिश के दौरान बरसाती नाले में पानी का बहाव बढ़ जाने पर पैदल निकलना तो दूर, वाहनों से भी नदी पार करना संभव नहीं रहता।