Rain In Rajasthan: राजस्थान में हर तरफ बारिश नहीं होने की चर्चा, ये हैं अब तक बारिश कम होने के 5 प्रमुख कारण

Rain In Udaipur: मानसून की दस्तक के बाद अच्छी बारिश की उम्मीद लगाए बैठे लोगों को फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। पिछले कई दिन से उदयपुर में बारिश नहीं हुई है, जबकि आसमान में लगातार बादलों की आवाजाही बनी हुई है। मानसून का पहला दौर कमजोर पड़कर समाप्त हो चुका है और अगले एक सप्ताह तक व्यापक बारिश की संभावना कम ही है। ऐसे में 20 जुलाई के आसपास मानसून का दूसरा दौर सक्रिय होने पर मेवाड़ में अच्छी वर्षा की उम्मीद बन सकती है।