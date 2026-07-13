Rajasthan Weather: राजस्थान में बारिश क्यों नहीं हो रही? IMD ने बताई वजह; जानिए कब से होगी झमाझम बारिश

मौसम विभाग के सूत्रों की मानें तो राजस्थान में इस वर्ष जुलाई और अगस्त माह में अच्छी बारिश होने की उम्मीद कम है। सितंबर माह में प्रदेश से दक्षिण पश्चिमी मानसून की विदाई से पहले प्रदेश में मानसून मेहरबान हो सकता है। राजस्थान में इस बार मानसून का एंट्री 7 दिन की देरी के साथ 2 जुलाई 2026 को हुई थी। 27 साल में जुलाई माह में मानसून का यह 8वीं बार प्रवेश है। इससे पहले वर्ष 2019 में मानसून का आगमन 2 जुलाई को ही हुआ था।