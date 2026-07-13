कौन हैं राजस्थान की कुसुम सैन? घर की छत पर मोबाइल रख बनाया पहला रैंप वॉक वीडियो, एक रात में बदल गई किस्मत

इतनी कम उम्र में इस मुकाम तक पहुंचने के बाद भी कुसुम को लगता है कि उन्होंने अभी सिर्फ अपनी पहली सीढ़ी चढ़ी है। उनका कहना है कि वे भविष्य में बॉलीवुड और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करना चाहती हैं। राजस्थान की मिट्टी से उठकर फैशन की दुनिया तक पहुंचने वाली कुसुम सैन की यह कहानी हर उस युवा के लिए एक खुली सीख है, जो संसाधनों की कमी का रोना रोते हैं। कुसुम ने साबित कर दिया है कि अगर आपके भीतर साहस, धैर्य और खुद पर अटूट भरोसा हो, तो दुनिया की कोई भी दीवार आपके सपनों को उड़ान भरने से नहीं रोक सकती।