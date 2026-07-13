उदयपुर : बारिश का पहला दौर थमा, अब 20 के बाद दूसरे चरण से उम्मीदें

उदयपुर में मानसून की शुरुआत उम्मीद के अनुरूप नहीं रही। शुरुआती दिनों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हुई, लेकिन अधिकांश क्षेत्र अच्छी वर्षा से वंचित रह गए। बरसात के अभाव में दिन में उमस बढ़ रही है। सुबह—शाम ठंडक बनी हुई है, लेकिन बरसात के अभाव साफ महसूस हो रहा है। रविवार को भी दिन में बादलों की आवाजाही से धूप—छांव का दौर चलता रहा, वहीं हवाओं के जोर से शाम को ठंडक महसूस की गई। ऐसे में इन दिनों बरसात नहीं होने की चर्चा हर तरफ बनी हुई है।