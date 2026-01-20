20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Republic Day : राजस्थान की इस बेटी को मिला राष्ट्रपति भवन से विशेष आमंत्रण, खुशी-गर्व से झूमे परिजन और ग्रामीण, जानें क्या है वजह

Republic Day : राजस्थान की बेटी को राष्ट्रपति भवन से विशेष आमंत्रण मिला है। जानें क्या वजह है?

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jan 20, 2026

Republic Day 2026 Rajasthan girl Santosh Devi received special invitation from Rashtrapati Bhavan know why

अपने खेत में संतोष देवी। फोटो पत्रिका

Republic Day : राजस्थान की बेटी को राष्ट्रपति भवन से विशेष आमंत्रण मिला है। इस सूचना के बाद सीकर जिले के बेरी गांव और आस-पास के क्षेत्रों में ग्रामीण खुशी से झूम उठे हैं। पूरे इलाके में गर्व का माहौल है। यह आमंत्रण डाक के माध्यम से प्राप्त हुआ। आखिरकार क्या वजह रही कि राजस्थान के सीकर जिले के बेरी गांव की संतोष देवी को यह सम्मान मिला।

संतोष देवी बेरी गांव की प्रगतिशील महिला किसान हैं। खेती के क्षेत्र में नवाचार किया है। उनके कार्यों को जानकर आप हैरान रह जाएंगे। उनकी कड़ी मेहनत और दूरदृष्टिता को सलाम करेंगे। संतोष देवी ने राजस्थान में सेब की खेती कर सबको चौका दिया। जीहां, जो सेब ठंडे प्रदेश में पनपता है, उसे सीकर जैसे गर्म इलाके में पैदा कर एक मिसाल कायम की है। यही नहीं अनार की खेती में किए गए उनके प्रयोगों ने उन्हें जिले ही नहीं, बल्कि प्रदेश स्तर पर भी पहचान दिलाई है। उनके चयन को महिला सशक्तीकरण और किसानों के सम्मान के रूप में देखा जा रहा है।

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनना चाहिए

संतोष देवी ने बताया कि उनके खेत में उगाए गए अनार का वजन करीब 810 ग्राम और सेब का वजन करीब 250 ग्राम तक है। विभिन्न कई फलों की खेती में नवाचार किए हैं और पूरी तरह से बिना रसायन खेती की है। संतोष देवी ने कहा कि उनकी मेहनत फल आज मिला है। यह आमंत्रण सिर्फ उनका ही नहीं, उनके पूरे परिवार व क्षेत्र का सम्मान है। साथ ही उन्होंने कहा इस सम्मान की वजह से अन्य महिला किसानों को भी आगे बढ़ने और कुछ नया करने की प्रेरणा मिलेगी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनना चाहिए।

खेती घाटे का सौदा नहीं

संतोष देवी ने कहा कि खेती घाटे का सौदा नहीं है। उनके पति की कभी आमदनी मात्र 3 हजार रुपए थी, जबकि आज वे खुद इसी खेती से करीब 40 हजार रुपए की कमाई कर रही हैं। वर्ष 2016-17 में उन्हें मुख्यमंत्री ने एक लाख का पुरस्कार दिया था।

जैव‍िक खेती करें किसान, संतोष देवी की अपील

संतोष देवी ने बताया कि पर‍िवार और र‍िश्‍तेदार में बहुत खुशी है। समधी म‍िठाई बांट रहे हैं। संतोष देवी ने लोगों से जैव‍िक खेती करने की अपील की है।

इनको मिलता है राष्ट्रपति भवन से न्योता

बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस के विशेष कार्यक्रम में देशभर से ऐसे विशिष्ट लोगों को आमंत्रित किया जाता है, जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में उल्लेखनीय और प्रेरणादायक कार्य किया हो।

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

Haj Yatra 2026 : हज यात्रा के लिए नई गाइडलाइन जारी, इस बार मिलेंगी कई नई सुविधाएं, इन पर है बैन
खास खबर
Haj Yatra 2026 New guidelines issued new facilities have been introduced but some will not be able to travel

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Jan 2026 12:52 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Republic Day : राजस्थान की इस बेटी को मिला राष्ट्रपति भवन से विशेष आमंत्रण, खुशी-गर्व से झूमे परिजन और ग्रामीण, जानें क्या है वजह

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

IMD Forecast: राजस्थान में बदलेगा मौसम का मिजाज, जानें 22, 23, 24,25 व 26 जनवरी को कैसा रहेगा आपके शहर का हाल

जयपुर

जयपुर नगर निगम मुख्यालय में सफाईकर्मियों का प्रदर्शन, आयुक्त को सौंपा मांग पत्र

जयपुर

सजग संपादक, चिंतक व लोकचेतना के प्रणेता, निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के दीप स्तंभ थे कुलिश जी: गजेन्द्र सिंह शेखावत

Gajendra Singh Shekhawat
ओपिनियन

क्या शांति का प्रतीक सत्ता-समीकरण का उपकरण बन गया?

ओपिनियन

जहर जैसी हवा, फिर भी फेफड़ों की पढ़ाई ‘ऑप्शनल’!

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.