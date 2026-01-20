Republic Day : राजस्थान की इस बेटी को मिला राष्ट्रपति भवन से विशेष आमंत्रण, खुशी-गर्व से झूमे परिजन और ग्रामीण, जानें क्या है वजह

संतोष देवी बेरी गांव की प्रगतिशील महिला किसान हैं। खेती के क्षेत्र में नवाचार किया है। उनके कार्यों को जानकर आप हैरान रह जाएंगे। उनकी कड़ी मेहनत और दूरदृष्टिता को सलाम करेंगे। संतोष देवी ने राजस्थान में सेब की खेती कर सबको चौका दिया। जीहां, जो सेब ठंडे प्रदेश में पनपता है, उसे सीकर जैसे गर्म इलाके में पैदा कर एक मिसाल कायम की है। यही नहीं अनार की खेती में किए गए उनके प्रयोगों ने उन्हें जिले ही नहीं, बल्कि प्रदेश स्तर पर भी पहचान दिलाई है। उनके चयन को महिला सशक्तीकरण और किसानों के सम्मान के रूप में देखा जा रहा है।