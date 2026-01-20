Haj Yatra 2026 : हज यात्रा के लिए नई गाइडलाइन जारी, इस बार मिलेंगी कई नई सुविधाएं, इन पर है बैन

राजस्थान राज्य हज वेलफेयर सोसायटी के महासचिव हाजी निजामुद्दीन ने बताया कि इस बार नए नियम लागू कर यात्रा में बदलाव किए गए हैं। नए नियम के मुताबिक जो चिकित्सक गलत फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करेंगे, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी और यात्रियों को सफर की इजाजत नहीं मिलेगी। हज हाउस की व्यवस्था पूरी तरह से सुचारू रहे। इसके अलावा अधिशासी अधिकारी वहां हमेशा उपलब्ध रहें। एक फरवरी को यात्रियों की सुविधा के लिए कर्बला स्थित हज हाउस में हाजियों का प्रशिक्षण शिविर भी सुबह 9 बजे से आयोजित होगा।