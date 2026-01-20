20 जनवरी 2026,

मंगलवार

खास खबर

Haj Yatra 2026 : हज यात्रा के लिए नई गाइडलाइन जारी, इस बार मिलेंगी कई नई सुविधाएं, इन पर है बैन

Haj Yatra 2026 : राजस्थान में हज यात्रा-2026 के लिए केंद्रीय हज कमेटी ने नई गाइडलाइन जारी की है। इस बार हज यात्रियों को ढेर सारी नई सुविधाएं दी गईं हैं। मेडिकली अनफिट हज पर नहीं जा सकेंगे। इसके साथ ही महिलाओं के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jan 20, 2026

Haj Yatra 2026 New guidelines issued new facilities have been introduced but some will not be able to travel

फोटो पत्रिका

Haj Yatra 2026 : राजस्थान में हज यात्रा-2026 के मुकद्दस सफर को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सुगम बनाने के लिए केंद्रीय हज कमेटी ने नई गाइडलाइन जारी की है। इन दिशा-निर्देशों के तहत इस बार हज पर वही यात्री जा सकेंगे, जो चिकित्सकीय रूप से पूरी तरह स्वस्थ होंगे।

कमेटी ने स्पष्ट किया है कि यात्रियों की सेहत को प्राथमिकता देते हुए सभी चयनित हज यात्रियों के लिए नया मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट अनिवार्य किया गया है। हज के लिए 18 अप्रेल से जयपुर एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू होंगी। गाइडलाइन के अनुसार गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को हज यात्रा-2026 की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इसमें डायलिसिस पर चल रहे किडनी मरीज, हार्ट फेल्योर, ऑक्सीजन पर निर्भर रोगी, गंभीर फेफड़ों की बीमारी, लिवर सिरोसिस या फेल्योर, गंभीर मानसिक या न्यूरोलॉजिकल रोग, डिमेंशिया से पीड़ित, संक्रामक रोगों से ग्रसित व्यक्ति, वायरल हेमरेजिक फीवर तथा कैंसर के वे मरीज शामिल हैं, जो कीमोथैरेपी या इम्युनिटी कम करने वाला इलाज ले रहे हों।

महिलाओं के लिए दिशा-निर्देश

महिलाओं के लिए भी स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। गर्भावस्था के अंतिम तीन महीनों वाली महिलाएं हज यात्रा के लिए पात्र नहीं होंगी।

सुविधाओं में भी इजाफा

हज यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए इस वर्ष कई नई व्यवस्थाएं भी की गई हैं। हर हज यात्री को स्मार्ट वॉच उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे लोकेशन, समय और अन्य जरूरी जानकारियों में सहायता मिलेगी। मक्का के मीना क्षेत्र में सोफा-कम-बेड की सुविधा भी दी जाएगी।

खास-खास

1- राजस्थान से कुल 4792 आवेदन।
2- 212 आवेदन रद्द हो गए।
3- जयपुर से 735 के यात्री।

गलत फिटनेस सर्टिफिकेट पर होगी कार्रवाई

राजस्थान राज्य हज वेलफेयर सोसायटी के महासचिव हाजी निजामुद्दीन ने बताया कि इस बार नए नियम लागू कर यात्रा में बदलाव किए गए हैं। नए नियम के मुताबिक जो चिकित्सक गलत फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करेंगे, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी और यात्रियों को सफर की इजाजत नहीं मिलेगी। हज हाउस की व्यवस्था पूरी तरह से सुचारू रहे। इसके अलावा अधिशासी अधिकारी वहां हमेशा उपलब्ध रहें। एक फरवरी को यात्रियों की सुविधा के लिए कर्बला स्थित हज हाउस में हाजियों का प्रशिक्षण शिविर भी सुबह 9 बजे से आयोजित होगा।

Updated on:

20 Jan 2026 10:40 am

Published on:

20 Jan 2026 10:20 am

Hindi News / Special / Haj Yatra 2026 : हज यात्रा के लिए नई गाइडलाइन जारी, इस बार मिलेंगी कई नई सुविधाएं, इन पर है बैन

Patrika Site Logo

