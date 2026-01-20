Panchayat Local Body Elections : राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव पर कांग्रेस गंभीर, जिला अध्यक्षों को दिया बड़ा आदेश

राजस्थान कांग्रेस। फोटो - ANI
Panchayat Local Body Elections : राजस्थान में प्रस्तावित पंचायत और निकाय चुनावों से पहले कांग्रेस संगठन को सक्रिय करने की कवायद तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 45 जिलों में जिला कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
इसके तहत हाल ही नियुक्त किए गए जिला अध्यक्षों से कार्यकारिणी के लिए नामों की सूची मांगी गई है। कई जिलों से ये सूचियां प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचनी भी शुरू हो गई हैं। हर जिले की कार्यकारिणी में 71 पदाधिकारी बनाए जाएंगे।
प्रदेश में कांग्रेस संगठन के कुल 50 जिले हैं, जिनमें से 45 जिलों में हाल ही नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की जा चुकी है। हालांकि, जयपुर सहित 5 जिलों में सियासी गुटबाजी के चलते अब तक अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। इसी कारण प्रदेश इकाई ने फिलहाल 45 जिलों में ही कार्यकारिणी गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके लिए जिला अध्यक्षों को निर्धारित प्रोफॉर्मा भी भेजा गया है।
प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर न्यायालय की ओर से 15 अप्रैल तक की समय-सीमा भी तय की जा चुकी है। इसे ध्यान में रखते हुए कांग्रेस नेतृत्व चाहता है कि चुनाव से पहले जिला स्तर पर संगठन पूरी तरह सक्रिय और मजबूत हो। पार्टी का मानना है कि समय रहते जिला कार्यकारिणियों के गठन से जमीनी स्तर पर चुनावी तैयारियों को धार दी जा सकेगी।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग