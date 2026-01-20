Panchayat Local Body Elections : राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव पर कांग्रेस गंभीर, जिला अध्यक्षों को दिया बड़ा आदेश

प्रदेश में कांग्रेस संगठन के कुल 50 जिले हैं, जिनमें से 45 जिलों में हाल ही नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की जा चुकी है। हालांकि, जयपुर सहित 5 जिलों में सियासी गुटबाजी के चलते अब तक अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। इसी कारण प्रदेश इकाई ने फिलहाल 45 जिलों में ही कार्यकारिणी गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके लिए जिला अध्यक्षों को निर्धारित प्रोफॉर्मा भी भेजा गया है।