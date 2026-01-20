20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Panchayat Local Body Elections : राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव पर कांग्रेस गंभीर, जिला अध्यक्षों को दिया बड़ा आदेश

Panchayat Local Body Elections : राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव पर कांग्रेस पार्टी गंभीर हो गई है। आलाकमान ने प्रदेश के सभी जिला अध्यक्षों को बड़ा आदेश जारी किया है।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jan 20, 2026

Rajasthan panchayat and local body elections Congress is serious all district presidents given big order

राजस्थान कांग्रेस। फोटो - ANI

Panchayat Local Body Elections : राजस्थान में प्रस्तावित पंचायत और निकाय चुनावों से पहले कांग्रेस संगठन को सक्रिय करने की कवायद तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 45 जिलों में जिला कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

हर जिला कार्यकारिणी में बनाए जाएंगे 71 पदाधिकारी

इसके तहत हाल ही नियुक्त किए गए जिला अध्यक्षों से कार्यकारिणी के लिए नामों की सूची मांगी गई है। कई जिलों से ये सूचियां प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचनी भी शुरू हो गई हैं। हर जिले की कार्यकारिणी में 71 पदाधिकारी बनाए जाएंगे।

5 जिलों में अब तक अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं

प्रदेश में कांग्रेस संगठन के कुल 50 जिले हैं, जिनमें से 45 जिलों में हाल ही नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की जा चुकी है। हालांकि, जयपुर सहित 5 जिलों में सियासी गुटबाजी के चलते अब तक अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। इसी कारण प्रदेश इकाई ने फिलहाल 45 जिलों में ही कार्यकारिणी गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके लिए जिला अध्यक्षों को निर्धारित प्रोफॉर्मा भी भेजा गया है।

चुनाव से पहले जिला स्तर पर संगठन हो सक्रिय - कांग्रेस

प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर न्यायालय की ओर से 15 अप्रैल तक की समय-सीमा भी तय की जा चुकी है। इसे ध्यान में रखते हुए कांग्रेस नेतृत्व चाहता है कि चुनाव से पहले जिला स्तर पर संगठन पूरी तरह सक्रिय और मजबूत हो। पार्टी का मानना है कि समय रहते जिला कार्यकारिणियों के गठन से जमीनी स्तर पर चुनावी तैयारियों को धार दी जा सकेगी।

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

Rajasthan : राजस्थान शिक्षा विभाग की योजना, बसंत पंचमी को सरकारी स्कूलों में होगा पीटीएम, सीएम भजनलाल देंगे कई तोहफे
जयपुर
Rajasthan Education Department plan PTM in government schools on Basant Panchami CM Bhajanlal give several gifts

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

20 Jan 2026 11:27 am

Published on:

20 Jan 2026 11:25 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Panchayat Local Body Elections : राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव पर कांग्रेस गंभीर, जिला अध्यक्षों को दिया बड़ा आदेश

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

IMD Forecast: राजस्थान में बदलेगा मौसम का मिजाज, जानें 22, 23, 24,25 व 26 जनवरी को कैसा रहेगा आपके शहर का हाल

जयपुर

जयपुर नगर निगम मुख्यालय में सफाईकर्मियों का प्रदर्शन, आयुक्त को सौंपा मांग पत्र

जयपुर

सजग संपादक, चिंतक व लोकचेतना के प्रणेता, निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के दीप स्तंभ थे कुलिश जी: गजेन्द्र सिंह शेखावत

Gajendra Singh Shekhawat
ओपिनियन

क्या शांति का प्रतीक सत्ता-समीकरण का उपकरण बन गया?

ओपिनियन

जहर जैसी हवा, फिर भी फेफड़ों की पढ़ाई ‘ऑप्शनल’!

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.