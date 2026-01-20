Rajasthan : राजस्थान शिक्षा विभाग की योजना, बसंत पंचमी को सरकारी स्कूलों में होगा पीटीएम, सीएम भजनलाल देंगे कई तोहफे

Rajasthan Education Department : जयपुर। बसंत पंचमी के अवसर पर राजस्थान शिक्षा विभाग 23 जनवरी को प्रदेश के सभी राजकीय विद्यालयों में एक साथ मेगा पीटीएम आयोजित की जाएगी। साथ ही पीईईओ व यूसीईईओ स्तर के विद्यालयों में निपुण मेले का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अभिभावकों को बच्चों की पढ़ाई, गतिविधियों और सर्वांगीण विकास की जानकारी देना है। इस बार 65 लाख अभिभावकों की भागीदारी का लक्ष्य रखा गया है।