SIR Update : राजस्थान में SIR ड्राफ्ट लिस्ट में 45 लाख नाम गायब, डोटासरा ने भाजपा पर जड़ा बड़ा आरोप, पढ़ कर उड़ जाएंगे होश

राजस्थान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा। फोटो पत्रिका
SIR Update : राजस्थान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बड़ा बयान देकर लोगों को चौंका दिया। डोटासरा ने कहा राजस्थान में SIR ड्राफ्ट लिस्ट में 45 लाख नाम गायब हैं। भाजपा 'वोट चोरी' कर रही है। नई दिल्ली में AICC मुख्यालय पर विशेष प्रेस वार्ता करते गोविंद सिंह डोटासरा और टीका राम जूली ने भाजपा पर जमकर हमला किया।
गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राजस्थान में SIR की प्रक्रिया के बाद जो ड्राफ्ट लिस्ट जारी हुई, इसमें 45 लाख लोग Absent, Shifted, Death पाए गए। इसके बाद 15 जनवरी तक ऑब्जेक्शन मांगे गए। 3 तारीख तक कोई अफरा-तफरी नहीं थी और सारा सिस्टम सही तरीके से चल रहा था। मगर 3 तारीख को BJP के संगठन महासचिव बी.एल. संतोष राजस्थान गए, वहां बैठक की और फिर फर्जी तरीके से वोट जोड़ने और वोट काटने का काम शुरू हुआ।
डोटासरा ने कहा कि मैं चुनाव आयोग की वेबसाइट से लिया गया एक डेटा आपसे साझा कर रहा हूं। इसमें बताया गया है कि BJP ने 17 दिसंबर से 14 जनवरी तक 937 BLA के माध्यम से 211 नाम जोड़ने और 5,694 वोट काटने का आवेदन दिया।
डोटासरा ने कहा कि वहीं, कांग्रेस पार्टी के 110 BLA के माध्यम से 185 नाम जोड़ने और 2 नाम हटाने का आवेदन दिया। हमने पहले ही आशंका जताई थी कि BJP और चुनाव आयोग मिलकर, कांग्रेस की विचारधारा के लोगों का नाम काटने के लिए डेट को आगे बढ़ाएंगे। आखिर में हुआ भी यही।
1- झुंझुनू के अंदर एक दिन में नाम काटने के 13,882 फॉर्म 7 लिए गए
2- मंडावा के अंदर 16,276
3- उदयपुरवाटी में 1,241
4- खेतड़ी में 1,478 लिए गए। वहीं, 1,40,000 फॉर्म तो रजिस्टर भी करवा दिए गए।
डोटासरा ने कहा कि अमित शाह 13 तारीख को राजस्थान जाते हैं, CMR में रुकते हैं। फिर 3 से 13 तारीख के बीच BJP में गुप्त रूप से खेला चलता है। हर विधानसभा में 10-15 हजार फर्जी कंप्यूटराइज़ फॉर्म प्रिंट होते हैं। सभी विधायक और विधायक प्रत्याशियों को बुलाया जाता है, जिसमें मंत्री भी शामिल होते हैं। 13, 14 और 15 तारीख को हर विधानसभा क्षेत्र में हजारों फॉर्म देकर नाम काटे जाने का आंकड़ा है। ये काम विशेष रूप से उन विधानसभा क्षेत्रों को चिन्हित कर किया जाता है- जहां कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती थी। इतना ही नहीं, कांग्रेस की विचारधारा से ताल्लुक रखने वाले लोगों के नाम काटे जाने के फॉर्म दिए गए।
डोटासरा ने कहा कि साथ ही, डबल इंजन सरकार से नाराज लोगों के समूह बनाकर और 60 साल से ऊपर के लोगों के नाम काटने लिए आनन-फानन में फॉर्म दिए गए। नियम बुक यह कहता है कि ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद में एक BLA एक दिन में केवल 10 फार्म दे सकता है, उसके अलावा नहीं दे सकता- यानी 14 तारीख तक जो फॉर्म दिए गए, उसका आंकड़ा आपके सामने है।
डोटासरा ने कहा कि BJP के विधायक, मंत्री और विधायक प्रत्याशियों ने BLA के फर्जी साइन करके हजारों फॉर्म हर SDM के पास जमा करा दिए गए हैं। मेरी खुद की विधानसभा में 627 फॉर्म दिए गए और जब दोबारा 2,000 फॉर्म लेकर गए तो उन्हें SDM ने लेने से मना कर दिया कई सारे BLAs ने मीडिया के सामने आकर बाइट दी कि हमने हस्ताक्षर नहीं किए हैं, वे फर्जी हस्ताक्षर हैं और फॉर्म भी अधूरे हैं। इतना ही नहीं- बहुत से फॉर्म्स में मोबाइल नंबर भी नहीं डाले गए
डोटासरा ने कहा कि इस मामले में हमने चुनाव आयोग के नवीन महाजन से मुलाकात की है और उन्हें पूरे फर्जीवाड़े के बारे बताया है। हमने बताया है कि अधिकारियों पर भारी दबाव बनाया जा रहा है कि आपको नौकरी करनी है, इसलिए हमारे फॉर्म एक्सेप्ट कीजिए। हमने कई जिला कलेक्टरों से सूची मंगाई है, जिनकी कॉपी मैं आप सभी को दे सकता हूं और अहम बात ये है कि 15 तारीख तक BJP ने करीब 1,40,000 नाम रजिस्टर भी करवा लिए हैं।
डोटासरा ने कहा कि राजस्थान में 45 लाख लोगों को ASD में डाल दिया गया है, यानी वे जब तक प्रमाण नहीं दिखाते, वोट नहीं दे सकते। नियम ये कहता है कि अगर इनमें से किसी का नाम जुड़वाना है, तो दस्तावेजों के साथ जुड़वाया जा सकता है। वहीं, 2002 की वोटर लिस्ट से मैपिंग हो जाने के बाद उनका नाम काटने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता था।
डोटासरा ने कहा कि राजस्थान में हालात ये हैं कि BJP के विधायक खुद ही नाम काटने के हजारों फॉर्म जमा करवा रहे हैं। जब पूछा जाए तो कहते हैं कि हम बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोगों के नाम कटवा रहे हैं। BJP के लोग SIR के नाम पर लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, 'वोट चोरी' को अंजाम देना चाहते हैं। ये साफ तौर पर सिस्टम का दुरुपयोग हो रहा है।
