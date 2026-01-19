SIR Update : राजस्थान में SIR ड्राफ्ट लिस्ट में 45 लाख नाम गायब, डोटासरा ने भाजपा पर जड़ा बड़ा आरोप, पढ़ कर उड़ जाएंगे होश

डोटासरा ने कहा कि अमित शाह 13 तारीख को राजस्थान जाते हैं, CMR में रुकते हैं। फिर 3 से 13 तारीख के बीच BJP में गुप्त रूप से खेला चलता है। हर विधानसभा में 10-15 हजार फर्जी कंप्यूटराइज़ फॉर्म प्रिंट होते हैं। सभी विधायक और विधायक प्रत्याशियों को बुलाया जाता है, जिसमें मंत्री भी शामिल होते हैं। 13, 14 और 15 तारीख को हर विधानसभा क्षेत्र में हजारों फॉर्म देकर नाम काटे जाने का आंकड़ा है। ये काम विशेष रूप से उन विधानसभा क्षेत्रों को चिन्हित कर किया जाता है- जहां कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती थी। इतना ही नहीं, कांग्रेस की विचारधारा से ताल्लुक रखने वाले लोगों के नाम काटे जाने के फॉर्म दिए गए।