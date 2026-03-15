IPS Pankaj Choudhary : भ्रष्टाचार और जांचों के फेर में अटके तीन प्रमोशन, अब आया ये बड़ा अपडेट 

पंकज चौधरी ने अपनी पुलिसिंग के दौरान कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है, लेकिन अक्सर उनके कार्यकाल संक्षिप्त रहे:



एसपी जैसलमेर (2013): यहाँ रहते हुए उन्होंने कांग्रेस के कद्दावर नेता गाजी फकीर की हिस्ट्रीशीट दोबारा खोल दी थी, जिसके बाद उन्हें तुरंत पद से हटा दिया गया। यह मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना था।



एसपी बूंदी (2014): यहाँ सांप्रदायिक दंगों के दौरान सख्त कार्रवाई और भाजपा नेताओं पर नकेल कसने के कारण उन्हें वसुंधरा सरकार की नाराजगी झेलनी पड़ी और पद से हटा दिया गया।



एसपी कम्युनिटी पुलिसिंग: वे जयपुर मुख्यालय में इस पद पर तैनात रहे, जहाँ उन्होंने 'पुलिस मित्र' जैसे नवाचारों के जरिए जनता और पुलिस के बीच की दूरी कम करने का काम किया।



कमांडेंट, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल (झालावाड़/किशनगढ़): उन्हें अक्सर 'लूप लाइन' मानी जाने वाली इन पोस्टिंग में भेजा गया।