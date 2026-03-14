Rajasthan IPS Transfer: अजमेर और दौसा की पहली महिला SP का ‘तमगा’, अब IPS वंदिता राणा संभालेंगी ये नई ज़िम्मेदारी 

राजस्थान पुलिस की सबसे चर्चित और निडर महिला अधिकारियों में शुमार 2017 बैच की आईपीएस वंदिता राणा (IPS Vandita Rana) को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। शुक्रवार देर रात जारी हुई तबादला सूची के अनुसार, वंदिता राणा को अजमेर एसपी (SP Ajmer) के पद से हटाकर अब पुलिस अधीक्षक सतर्कता (SP Vigilance), जयपुर के महत्वपूर्ण पद पर तैनात किया गया है। अजमेर और दौसा जैसे चुनौतीपूर्ण जिलों की पहली महिला एसपी बनने का गौरव रखने वाली वंदिता राणा अब पुलिस मुख्यालय में रहकर महकमे की पारदर्शिता और अनुशासन पर नजर रखेंगी।
सितंबर 2024 में जब वंदिता राणा ने अजमेर एसपी का पदभार संभाला था, तब वे इस जिले की पहली महिला एसपी बनी थीं। अपने छोटे से कार्यकाल में उन्होंने अजमेर की सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक और सख्त बनाया।
वंदिता राणा की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब उनका तबादला दौसा से हुआ था, तब वहां के पुलिसकर्मियों और आम जनता ने उन्हें घोड़ी पर बिठाकर विदा किया था।
वंदिता राणा की कहानी किसी फिल्म की पटकथा से कम नहीं है।
एसपी सतर्कता (Vigilance) जयपुर का पद बेहद संवेदनशील माना जाता है। यहाँ वंदिता राणा का मुख्य कार्य पुलिस महकमे के भीतर होने वाली अनियमितताओं, भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता पर लगाम लगाना होगा। उनकी छवि एक 'जीरो टॉलरेंस' वाली अधिकारी की है, इसलिए माना जा रहा है कि उनके आने से विभाग में पारदर्शिता बढ़ेगी।
वंदिता राणा ने अपने करियर में राजस्थान के कई अहम पदों पर लोहा मनवाया है:
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