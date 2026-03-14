Rajasthan IPS Transfer: अजमेर और दौसा की पहली महिला SP का ‘तमगा’, अब IPS वंदिता राणा संभालेंगी ये नई ज़िम्मेदारी 

राजस्थान पुलिस की सबसे चर्चित और निडर महिला अधिकारियों में शुमार 2017 बैच की आईपीएस वंदिता राणा (IPS Vandita Rana) को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। शुक्रवार देर रात जारी हुई तबादला सूची के अनुसार, वंदिता राणा को अजमेर एसपी (SP Ajmer) के पद से हटाकर अब पुलिस अधीक्षक सतर्कता (SP Vigilance), जयपुर के महत्वपूर्ण पद पर तैनात किया गया है। अजमेर और दौसा जैसे चुनौतीपूर्ण जिलों की पहली महिला एसपी बनने का गौरव रखने वाली वंदिता राणा अब पुलिस मुख्यालय में रहकर महकमे की पारदर्शिता और अनुशासन पर नजर रखेंगी।