IndiGo की फ्लाइट में ‘आफत’ बने मनचले: चिल्लाने लगे- ‘प्लेन क्रैश होगा’, राजस्थान के IPS पंकज चौधरी ने ऐसे सिखाया सबक

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, फ्लाइट के टेक-ऑफ होते ही आगे की सीट पर बैठे तीन युवकों ने हंगामा शुरू कर दिया। जब एयरहोस्टेस सुरक्षा निर्देश देने आईं, तो उन्होंने गालियां दीं। हद तो तब हो गई जब एक युवक जोर-जोर से चिल्लाने लगा— "फ्लाइट क्रैश होगी, फ्लाइट क्रैश होगी!" यह सुनते ही केबिन में बैठे बच्चों और महिलाओं में डर व्याप्त हो गया। हैरान करने वाली बात यह रही कि इंडिगो के क्रू मेंबर्स ने सख्ती दिखाने के बजाय "कोई बात नहीं सर" कहकर मामले को टालने की कोशिश की।