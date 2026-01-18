Railways : रेलवे की बड़ी खबर, जयपुर-भिवानी स्पेशल ट्रेन आज से रद्द, इन 9 ट्रेनों का संचालन भी रहेगा प्रभावित

जयपुर-भिवानी-जयपुर स्पेशल ट्रेन 18 से 31 जनवरी तक (14 ट्रिप) रद्द रहेगी। रेवाडी-रींगस स्पेशल-रेवाडी स्पेशल ट्रेन 18, 23 जनवरी से 26, 29 व 31 जनवरी को (07 ट्रिप) रद्द रहेगी। गोड्डा-दौराई ट्रेन 20, 27 जनवरी, 3 व 10 फरवरी को (04 ट्रिप), दिल्ली-जैसलमेर ट्रेन 18 जनवरी से 15 फरवरी तक (29 ट्रिप), चंडीगढ़-बान्द्रा टर्मिनस ट्रेन 18, 21, 25 जनवरी, 1, 4, 8, 11 व 15 फरवरी को (09 ट्रिप) अपने निर्धारित मार्ग रेवाडी-रींगस-फुलेरा के स्थान पर परिवर्तित मार्ग रेवाडी-अलवर-जयपुर-फुलेरा होकर संचालित होगी। इस दौरान यह ट्रेनें परिवर्तित मार्ग अलवर, बांदीकुई, गांधीनगर जयपुर व जयपुर स्टेशन पर ठहराव करेगी।