18 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Railways : रेलवे की बड़ी खबर, जयपुर-भिवानी स्पेशल ट्रेन आज से रद्द, इन 9 ट्रेनों का संचालन भी रहेगा प्रभावित

Railways : रेलवे की बड़ी खबर। जयपुर-भिवानी स्पेशल ट्रेन 14 दिन रद्द रहेगी। साथ ही आज रविवार से इन 9 ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। जानें इनका नाम।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jan 18, 2026

Railways big news Jaipur-Bhiwani special train cancelled today these 9 trains operation also be affected

फाइल फोटो पत्रिका

Railways : जयपुर मंडल के फुलेरा-रींगस-रेवाडी रेलखण्ड के मध्य अटेली, मिर्जापुर बाछोद व नारनौल स्टेशन पर नॉन-इण्टरलॉकिंग के चलते रविवार से 9 ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे के अनुसार फुलेरा-रेवाडी एक्सप्रेस व रेवाडी-मदार एक्सप्रेस ट्रेन 18 जनवरी से 15 फरवरी तक (29 ट्रिप) रद्द रहेगी।

जयपुर-भिवानी-जयपुर स्पेशल ट्रेन 18 से 31 जनवरी तक (14 ट्रिप) रद्द रहेगी। रेवाडी-रींगस स्पेशल-रेवाडी स्पेशल ट्रेन 18, 23 जनवरी से 26, 29 व 31 जनवरी को (07 ट्रिप) रद्द रहेगी। गोड्डा-दौराई ट्रेन 20, 27 जनवरी, 3 व 10 फरवरी को (04 ट्रिप), दिल्ली-जैसलमेर ट्रेन 18 जनवरी से 15 फरवरी तक (29 ट्रिप), चंडीगढ़-बान्द्रा टर्मिनस ट्रेन 18, 21, 25 जनवरी, 1, 4, 8, 11 व 15 फरवरी को (09 ट्रिप) अपने निर्धारित मार्ग रेवाडी-रींगस-फुलेरा के स्थान पर परिवर्तित मार्ग रेवाडी-अलवर-जयपुर-फुलेरा होकर संचालित होगी। इस दौरान यह ट्रेनें परिवर्तित मार्ग अलवर, बांदीकुई, गांधीनगर जयपुर व जयपुर स्टेशन पर ठहराव करेगी।

आज से देरी से चलेगी मिरज–बीकानेर एक्सप्रेस

बीकानेर-मेडता रोड रेलखण्ड के खजवाना-मारवाड़ मुंडवा स्टेशन पर तकनीकी कार्य के कारण यातायात प्रभावित रहेगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार 18 जनवरी से 4 फरवरी तक मिरज–बीकानेर एक्सप्रेस, मिरज स्टेशन से रवाना होकर जोधपुर-मेडता रोड स्टेशन के मध्य 30 मिनट तक रेगुलेट रहेगी।

इसके अलावा बीकानेर-मदुरै एक्सप्रेस बीकानेर से अपने निर्धारित समय से एक घंटे देरी से रवाना होगी।

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

Atal Innovation Studio : अटल इनोवेशन स्टूडियो से राजस्थान के युवाओं की हुई बल्ले-बल्ले, जानिए क्या मिलेंगे फायदे
जयपुर
Rajasthan government new initiative Atal Innovation Studio young people offering these benefits

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Jan 2026 07:13 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Railways : रेलवे की बड़ी खबर, जयपुर-भिवानी स्पेशल ट्रेन आज से रद्द, इन 9 ट्रेनों का संचालन भी रहेगा प्रभावित

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur: ब्लूटूथ से नकल कर पति-पत्नी बने कनिष्ठ लिपिक, कोर्ट में पदस्थ पति को SOG ने पकड़ा, अब तक 22 आरोपी गिरफ्तार

ब्लूटूथ से नकल का का आरोपी विकेश कुमार मान अरेस्ट, पत्रिका फोटो
जयपुर

Weather Update : राजस्थान के इन जिलों में 22-23-24 जनवरी को मावठ की संभावना, मौसम विभाग का नया अलर्ट जारी

Weather Update Meteorological Department new alert Rajasthan in these districts 22-23-24 January mavath winter rains possibility IMD
जयपुर

वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा-2022 में डमी अभ्यर्थी बैठाने का आरोपी आबू रोड से ट्रेन में बैठा; अजमेर में तस्दीक, जयपुर जंक्शन पर दबोचा

वांटेड सुरेश कुमार बिश्नोई अरेस्ट, पत्रिका फोटो
जयपुर

रीको का मेगा प्लान, 900 किमी लंबे हाईवे-एक्सप्रेस-वे के किनारे बनेंगे नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, खुलेंगे रोजगार के नए रास्ते

सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ
जयपुर

Rajasthan 4th Grade Result: 200 में से शून्य नंबर, फिर भी मिलेगी सरकारी नौकरी, चयन बोर्ड के परिणाम ने चौंकाया

Rajasthan 4th Grade Result
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.