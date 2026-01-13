13 जनवरी 2026,

मंगलवार

उदयपुर

Makar Sankranti : उदयपुर की ‘ट्रेन काइट’ को पीएम मोदी-जर्मनी के चांसलर ने उड़ाया, अब्दुल कादिर की कला को मिली शाबासी

Makar Sankranti : मकर संक्रांति के मौके पर उदयपुर के युवा पतंगबाज अब्दुल कादिर की ओर से तैयार की गई खास 'काइट ट्रेन' उस समय और खास बन गई जब पीएम नरेंद्र मोदी ने पतंग उड़ाई। इस मौके पर पीएम मोदी के साथ जर्मनी के चांसलर फैब्रिक मर्ज भी थे।

उदयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jan 13, 2026

PM Modi and German Chancellor Fabric Merge flown Udaipur Train Kite Abdul Qadir artwork received praise

उदयपुर के युवा पतंगबाज अब्दुल कादिर की ओर से तैयार की गई खास 'काइट ट्रेन', पीएम नरेंद्र मोदी व जर्मनी के चांसलर फैब्रिक मर्ज ने पतंग उड़ाई। फोटो पत्रिका व सोशल साइट x

Makar Sankranti : मकर संक्रांति के मौके पर उदयपुर के युवा पतंगबाज अब्दुल कादिर की ओर से तैयार की गई खास 'काइट ट्रेन' उस समय और खास बन गई जब पीएम नरेंद्र मोदी ने पतंग उड़ाई। इस मौके पर पीएम मोदी के साथ जर्मनी के चांसलर फैब्रिक मर्ज भी थे।

यह 'काइट ट्रेन' पतंग अहमदाबाद स्थित साबरमती रिवर फ्रंट अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव में आकर्षण का केंद्र रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब्दुल कादिर और उनकी टीम से मुलाकात की और उनकी कला की सराहना की।

पीएम मोदी हुए प्रभावित

उदयपुर में तैयार की गई इस 'काइट ट्रेन' को तिरंगे की थीम पर डिजाइन किया गया था, जिसके जरिए ऑपरेशन सिंदूर का संदेश दिया गया। पतंग पर बनाई डिजाइन और उसका सामाजिक संदेश देखकर पीएम मोदी प्रभावित हुए।

जटिल बनावट और उड़ने की तकनीक के लिए चर्चा में रही

अब्दुल कादिर ने बताया कि हर बार वह अपनी कला से संदेश देने का प्रयास करते हैं। इस बार महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के सामाजिक जागरूकता का विषय रखा गया। इस पतंग को विशेष रूप से उदयपुर में तैयार किया गया था, जो अपनी जटिल बनावट और उड़ने की तकनीक के लिए चर्चा में रही।

तिरंगे की थीम पर बनाई गई थी पतंग बनाई गई

अब्दुल कादिर ने बताया कि इस बार तिरंगे की थीम पर ये पतंग बनाई गई, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर और नारी सशक्तिकरण का मैसेज दिया गया।

नारी सशक्तिकरण : समाज में महिलाओं की बढ़ती शक्ति और उनके योगदान का सम्मान।
ऑपरेशन सिंदूर : एक विशेष और संवेदनशील सामाजिक संदेश, जिसने प्रधानमंत्री का ध्यान खींचा।

13 Jan 2026 02:11 pm

13 Jan 2026 02:09 pm

Udaipur / Makar Sankranti : उदयपुर की 'ट्रेन काइट' को पीएम मोदी-जर्मनी के चांसलर ने उड़ाया, अब्दुल कादिर की कला को मिली शाबासी

