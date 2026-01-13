Makar Sankranti : उदयपुर की ‘ट्रेन काइट’ को पीएम मोदी-जर्मनी के चांसलर ने उड़ाया, अब्दुल कादिर की कला को मिली शाबासी

अब्दुल कादिर ने बताया कि हर बार वह अपनी कला से संदेश देने का प्रयास करते हैं। इस बार महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के सामाजिक जागरूकता का विषय रखा गया। इस पतंग को विशेष रूप से उदयपुर में तैयार किया गया था, जो अपनी जटिल बनावट और उड़ने की तकनीक के लिए चर्चा में रही।