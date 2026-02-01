राजस्थान के इन 2 शहरों में खुलेंगे देश के पहले बालिका सैनिक स्कूल, 160 सीटों के लिए 13 हजार आवेदन

शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल ने बताया कि मुख्यमंत्री ने बजट 2025-26 में राज्य में 10 राज्य-स्वामित्व वाले सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा की थी। इन्हें दो चरणों में शुरू किया जाएगा। पहले चरण में पांच स्कूल खोले जाएंगे, जिनमें बीकानेर और सीकर के अलावा भरतपुर, अजमेर और कोटा का रामगंज मंडी शामिल हैं। इन तीनों स्कूलों के लिए 21-21 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं और इनके निर्माण में लगभग दो साल लगने की उम्मीद है। लक्ष्य है कि इन्हें 1 अप्रैल 2028 से शुरू किया जाए।