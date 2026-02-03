राजस्थान में जॉइंट वेंचर मॉडल पर लगेगी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट

इसका उद्देश्य यह है कि देश की कंपनियों को तकनीक, निवेश और उत्पादन में सीधी भागीदारी का अवसर मिले। इसी नीति के तहत राज्य सरकार की विदेश की दो बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनियों से बातचीत चल रही है। सरकार चाहती है कि ये कंपनियां किसी अन्य राज्य की ओर रुख न करें, इसलिए पूरी प्रक्रिया को गोपनीय तरीके से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। पहले के कुछ मामलों से मिले अनुभवों को ध्यान में रखते हुए यह सावधानी बरती जा रही है। केंद्रीय बजट में भी सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू करने की घोषणा भी की है। इससे प्रदेश को फायदा मिलेगा।