राजस्थान में कफ सिरप से मौत के आरोप खारिज, सरकार ने 29 दवाओं से हटाया प्रतिबंध; आदेश जारी

जयपुर। सीकर और भरतपुर जिलों में गत वर्ष कफ सिरप की खेप से मौत के आरोपों को राज्य सरकार ने अब पूरी तरह खारिज कर दिया है। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन (आरएमएससी) ने केयोंस फार्म की प्रतिबंधित 29 दवाओं की आपूर्ति पुनः प्रारंभ करने के आदेश जारी कर दिए हैं।