उदयपुर से पुणे के लिए हाई-सेफ्टी वोल्वो बस शुरू, इन शहरों के यात्रियों को मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटी

फाल्कन बस लंबे समय से मुंबई, उदयपुर और नाथद्वारा के प्रमुख मार्गों पर वोल्वो बसों के संचालन के लिए जानी जाती है। इन बसों ने लंबी दूरी की सड़क यात्राओं को अधिक आरामदायक, सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने में अहम भूमिका निभाई है। विशेष रूप से उदयपुर-नाथद्वारा मार्ग कंपनी के सबसे लोकप्रिय रूट्स में शामिल है। जहां यात्रियों को प्रीमियम सुविधाएं और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।