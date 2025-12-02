Patrika LogoSwitch to English

उदयपुर

उदयपुर से पुणे के लिए हाई-सेफ्टी वोल्वो बस शुरू, इन शहरों के यात्रियों को मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटी

हाई-सेफ्टी वोल्वो बसों से यात्रियों की यात्रा और भी सुगम होगी। फाल्कन ने उदयपुर-पुणे के बीच नई लग्जरी बस सेवा शुरू की है। अत्याधुनिक सुरक्षा फीचर्स, आरामदायक सीटिंग और समयबद्ध संचालन इस रूट के यात्रियों को बेहतर सफर का अनुभव देंगे।

2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Arvind Rao

Dec 02, 2025

High-safety Volvo buses will run from Udaipur to Pune

फाल्कन के सीईओ बस के बारे में बताते हुए (फोटो- पत्रिका)

Udaipur Hi-Safety Volvo Bus: उदयपुर: फाल्कन बस कंपनी यात्रियों की सुरक्षा और आराम को ध्यान में रखते हुए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बसें लेकर आई है। इन बसों का सोमवार से उदयपुर-पुणे के बीच फिर से शुरूआत की गई।

फाल्कन बस कंपनी के सीईओ हार्दिक कोटक ने बताया कि करीब 2.10 करोड़ मूल्य की यह एक बस विशेष रूप से पुणे में कस्टम सेफ्टी स्पेसिफिकेशन के साथ तैयार करवाई गई है। बस में कई स्तरों पर सुरक्षा फीचर्स जोड़े गए हैं, जो इसे अन्य लंबी दूरी की बसों से अलग बनाते हैं।

बस में इमरजेंसी गेट और हर स्लीपर कोच में अलग इमरजेंसी विंडो है। फायर सेफ्टी सिस्टम भी ऐसा है, जो आग को फैलने से पहले ही नियंत्रित कर देता है। रियल टाइम ट्रैकिंग, स्पीड गवर्नर इंजन, एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम, सीसीटीवी निगरानी और इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम के साथ ही पूरी तरह सैनिटाइज्ड स्लीपर केबिन और ऑनबोर्ड मॉनिटरिंग व्यवस्था है।

सीईओ हार्दिक कोटक का कहना है कि फाल्कन बस इससे पहले भी मुंबई-उदयपुर रूट पर प्रीमियम वोल्वो सेवाएं शुरू करने वाला पहला ऑपरेटर रहा है। नई सेवा से उदयपुर, पुणे, मुंबई और नाथद्वारा के यात्रियों को फिर से बेहतर इंटरसिटी कनेक्टिविटी मिलेगी।

सुरक्षा और आराम के उन्नत मानकों पर जोर

कंपनी ने पहली बार साल 2016 में प्रारंभ किया था। लेकिन जून 2025 में मुंबई महानगरीय क्षेत्र में बढ़ते यातायात जाम और परिचालन चुनौतियों के कारण इसे अस्थाई रूप से बंद करना पड़ा था। अब परिस्थितियों में सुधार और इंटरसिटी यात्रा की बढ़ती मांग के मद्देनजर, सेवा को पुनः प्रारंभ किया गया है।

फाल्कन बस लंबे समय से मुंबई, उदयपुर और नाथद्वारा के प्रमुख मार्गों पर वोल्वो बसों के संचालन के लिए जानी जाती है। इन बसों ने लंबी दूरी की सड़क यात्राओं को अधिक आरामदायक, सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने में अहम भूमिका निभाई है। विशेष रूप से उदयपुर-नाथद्वारा मार्ग कंपनी के सबसे लोकप्रिय रूट्स में शामिल है। जहां यात्रियों को प्रीमियम सुविधाएं और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

कंपनी द्वारा स्लीपर बस सेवाओं की शुरुआत के बाद रात्रिकालीन यात्राओं में यात्रियों को मिलने वाली सुविधा और आराम में बड़ा सुधार हुआ। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों चाहे वह मौसम, परिचालन बाधाएं हों या बढ़ा हुआ ट्रैवल लोड के बावजूद फाल्कन बस ने धार्मिक, व्यावसायिक और पर्यटन से जुड़े मार्गों पर अपनी उपस्थिति लगातार बनाए रखी।

राजस्थान के इन जिलों शीतलहर का अलर्ट, 10 शहरों में रात का पारा 10 डिग्री से कम, 5 दिसंबर के बाद कड़ाके की सर्दी
जयपुर
Rajasthan Weather

Published on:

02 Dec 2025 02:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / उदयपुर से पुणे के लिए हाई-सेफ्टी वोल्वो बस शुरू, इन शहरों के यात्रियों को मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटी

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

