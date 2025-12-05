उदयपुर में दो फैसले बने मिसाल: सात साल बाद उपभोक्ता की जीत, जानें पूरा मामला

उदयपुर में जियो मार्ट रिलायंस रिटेल को एक ग्राहक से एमआरपी से अधिक राशि वसूलना महंगा पड़ गया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की अध्यक्ष सुमन गौड पाण्डेय व सदस्य मनीष परमार ने कंपनी को न केवल एमआरपी से अधिक वसूले गए 9 रुपए लौटाने, बल्कि मानसिक पीड़ा और मुकदमा खर्च के लिए कुल 2 हजार रुपए अतिरिक्त अदा करने का आदेश दिया है। आयोग ने यह निर्णय सेक्टर-6 निवासी परख पुत्र नंदलाल जैन की ओर से पासर सर्कल स्थित जिया मार्ट रिलायंस रिटेल लिमिटेड के प्रबंधक के खिलाफ दायर प्रकरण में दिया।