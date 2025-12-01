Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

Inspirational: घर बैठे मिल रहा रोजगार, 38 साल की उपासना ने बदल दी महिलाओं की जिंदगी, उदयपुर से उत्तराखंड तक पहुंचा काम

Real Life Motivational Story: 38 साल की उपासना श्रीमाली ने महिलाओं को घर बैठे रोजगार देने का सपना देखा और उसे साकार किया। अपने इस मिशन के तहत उन्होंने ग्रामीण और आदिवासी इलाकों की महिलाओं को क्रोशे की ट्रेनिंग देकर उनकी जिंदगी बदल दी।

3 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Akshita Deora

Dec 01, 2025

Who-Is-Upasana-Shreemali-Udaipur

फोटो: पत्रिका

Who Is Upasana Shrimali: 38 साल की उपासना श्रीमाली ने ऐसी शुरूआत की, जिसकी जरूरत सैकड़ों महिलाओं को थी। जब उन्होंने नौकरी छोड़कर अपना काम शुरू करने की ठानी, तो एक ही बात मन में थी कि ऐसा काम करना है, जिससे महिलाओं को घर बैठे रोजगार मिल सके।

उपासना ने उन महिलाओं को मौका दिया, जिन्हें बस एक भरोसा और एक शुरुआत चाहिए थी। आज गांवों व आदिवासी इलाकों की महिलाएं घर बैठे बुनाई के सुंदर उत्पाद बनाती हैं और अपनी कमाई खुद करती हैं। यह सब एक बहुत ही साधारण सोच से शुरू हुआ कि अगर महिलाएं सीखेंगी, तो उनकी जिंदगी जरूर बदलेगी।

उदयपुर शहर की रहने वाली उपासना के साथ 350 से ज्यादा महिलाएं नियमित रूप से काम कर रही हैं और घर बैठे कमाई कर रही हैं। अब तक उनकी टीम 1500 से अधिक महिलाओं को क्रोशे का प्रशिक्षण दे चुकी है, इनमें वे महिलाएं भी शामिल हैं, जिन्हें पहले कभी सीखने या काम करने का मौका नहीं मिला था।

पहले जो महिलाएं घर से बाहर नहीं जा पाती थीं, वे अब घर बैठे सुंदर क्रोशे उत्पाद बनाकर अपनी कमाई कर रही हैं। महिलाओं को ट्रेनिंग, धागा, हुक, बटन, डिज़ाइन सब कुछ मुत दिया जाता है। महिलाएं घर बैठे काम करती हैं और जब तैयार सामान जमा करती हैं, तो भुगतान मिल जाता है।

अब अनुभवी टीम देती है ट्रेनिंग

उपासना के साथ जुड़ी अनुभवी टीम महिलाओं को सरल भाषा में काम सिखाती है। अनुभवी ट्रेनर्स, आधुनिक डिज़ाइन एक्सपर्ट्स और फिनिशिंग टीम प्रोफेशनल लेवल तक तैयार करती है। उपासना खुद भी महिलाओं को काम की प्रक्रिया, समय और पेमेंट का सिस्टम समझाती हैं, ताकि हर महिला आत्मविश्वास हो सके।

समझी महिलाओं की ताकत

गांवों और आदिवासी इलाकों में उपासना ने देखा कि महिलाएं बहुत मेहनती हैं, उनमें धैर्य है, हुनर है और सीखने की क्षमता भी है। लेकिन, उनके पास न तो बाज़ार तक पहुंच है, न ट्रेनिंग, न ही कोई ऐसा सहारा, जो उन्हें आगे बढ़ने का मौका दे सके। यही वजह थी कि उपासना ने खुद आगे बढ़कर यह जिम्मेदारी उठाई।

माइक्रो प्रोडक्शन हब बनाने का सपना

उपासना चाहती हैं कि हर गांव और हर घर एक छोटे प्रोडक्शन यूनिट की तरह बन जाए, जहां महिलाएं अपने समय पर काम करके सम्मानजनक आय कमा सकें। उनका मानना है जब एक महिला कमाती है, तो पूरा घर बदलता है, और जब कई महिलाएं कमाती हैं, तो पूरा समाज बदल जाता है।

उदयपुर से उत्तराखंड तक पहुंचा काम

आज उपासना का काम उदयपुर और आसपास के कई गांव के साथ ही खेरवाड़ा, ऋषभदेव, पनरवा, झाड़ोल, वर्डा, कलड़वास, अबेरी और उदयपुर शहर में चल रहा है। राजस्थान से आगे बढ़ते हुए उनका काम अब उत्तराखंड के रुद्रपुर तक पहुंचा है, जहां भी महिलाएं घर बैठे सीखकर कमाई कर रही हैं।

घर से शुरू हुई ट्रेनिंग ने बदल दी तस्वीर

उपासना ने अपने घर में कुछ महिलाओं को बुलाया और उन्हें क्रोशे की आसान तकनीकें सिखाना शुरू किया। जब इन महिलाओं ने पहली बार अपने हाथों से बनाए सामान को बेचकर पैसे कमाए, तो उनकी खुशी देखने लायक थी। उपासना को लगा कि यह काम और भी कई महिलाओं तक पहुंचाना चाहिए।

ये भी पढ़ें

Success Story: सोशल मीडिया से पहली बार आए 50 हजार रुपए, अब मोटी कमाई, प्रेरणादायक है उदयपुर के नरेश सालवी की कहानी
उदयपुर
Naresh-Salvi

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Dec 2025 01:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / Inspirational: घर बैठे मिल रहा रोजगार, 38 साल की उपासना ने बदल दी महिलाओं की जिंदगी, उदयपुर से उत्तराखंड तक पहुंचा काम

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Udaipur: 11 साल की बेटी से रेप के बाद महिला के कपड़े पहनकर घूम रहा था लिव-इन पार्टनर, पति से लड़ाई के बाद रिलेशन में आई थी मां

Rape-Accused-Live-In-Partner
उदयपुर

उदयपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 2 शातिर नकबजन गिरफ्तार, भेस बदलकर 10 दिन तक दिल्ली में की तलाश, सुने घरों को बनाते थे निशाना

Udaipur Savina Police
उदयपुर

Rajasthan: सरकारी मेल नर्स घर में चला रहा था अवैध अस्पताल, छापे में मिली लाखों की सरकारी दवाइयां

Udaipur Hospital
उदयपुर

Vikram Bhatt: फिल्म डायरेक्टर विक्रम भट्ट पर कसा शिकंजा, उदयपुर पुलिस ने जारी किया दूसरा नोटिस, हो सकते हैं गिरफ्तार

Film director Vikram Bhatt, Film director Vikram Bhatt case, Film director Vikram Bhatt fraud case, Udaipur news, Rajasthan news
उदयपुर

उदयपुर-चितौड़गढ़ हाईवे पर भीषण हादसा: पिता-बेटी की मौके पर हुई मौत, मां गंभीर घायल

Udaipur accident death
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.