5 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

catch_icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

Success Story: कभी ट्रेन में करता था टॉयलेट साफ, आज कमाता है लाखों रुपए; जानिए राजस्थान के नवीन के संघर्ष की कहानी

Social Media Star Motivational Story: नवीन चौबीसा की कहानी मेहनत, संघर्ष और आत्मविश्वास की अद्भुत मिसाल है। शौचालय साफ करने से लेकर सोशल मीडिया स्टार बनने तक, उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से सफलता हासिल की।

3 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Akshita Deora

Jan 05, 2026

Naveen-Chaubisa

नवीन चौबीसा (फोटो: सोशल मीडिया)

Who Is Naveen Choubisa: उदयपुर के बड़े गांव के निवासी नवीन चौबीसा का जीवन किसी प्रेरणा से कम नहीं है। सीमित साधनों और भारी जिम्मेदारियों के बावजूद, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अपनी गरीबी के बावजूद, नवीन ने काम की कोई शर्म नहीं की। दिल्ली की निजामुद्दीन ट्रेन में शौचालय साफ करने जैसे कठिन कार्य किए और घर-घर जाकर सर्वे का काम भी किया। इस दौरान उनकी शिक्षा भी जारी रही, भले ही परिस्थितियां कठिन थीं।

स्कूल में भी की नौकरी

हालांकि परिवार को उनका यह काम पसंद नहीं आया और उन्होंने उन्हें घर लौटकर कोई छोटा-मोटा काम करने की सलाह दी। नवीन ने परिवार की बात मानी और उदयपुर लौटकर एक स्कूल में 1700 रुपए महीने की नौकरी जॉइन की। यह नौकरी ही उनके जीवन में मोड़ लाने वाली साबित हुई। स्कूल में काम करते हुए उनकी पढ़ाई की ललक और आत्मविश्वास भी बढ़ा। दिन में नौकरी और रात में पढ़ाई करके उन्होंने अपनी शिक्षा को नया दिशा दी।

डिग्री और एंकरिंग में नई पहचान

नवीन ने बीकॉम, बीबीए, डीएलएड जैसी डिग्रियां हासिल की और साथ ही एंकरिंग भी सीखी। उनका आत्मविश्वास बढ़ा और मंच पर बोलने की क्षमता भी विकसित हुई। कई सुंदरकांड पाठ के आयोजनों में भी उन्हें बुलावा आने लगा। उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की लिखित परीक्षाओं में भी सफलता पाई, और अपने स्किल्स को लगातार निखारा।

सोशल मीडिया पर मिली पहचान

नवीन की कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाना शुरू किया। शुरुआत में उन्होंने कॉमेडी और किरदारों के वीडियो बनाए, मगर फॉलोअर्स की संख्या में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई।

निराश होकर भी, उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी कंटेंट स्टाइल बदलकर कहानियां और रोजमर्रा के किरदारों को प्रस्तुत करना शुरू किया। इस बदलाव के बाद, उन्हें लोकप्रियता मिली और फॉलोअर्स की संख्या तेजी से बढ़ी।

शिक्षक बनने का सपना और हास्य के प्रति प्यार

नवीन का सपना सरकारी शिक्षक बनने का है, क्योंकि उनके गांव में यह एक प्रतिष्ठित पेशा माना जाता है। हालांकि वह यह भी मानते हैं कि हास्य उनके लिए केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज से संवाद का एक प्रभावी तरीका है। इसलिए वह अपनी यात्रा में हास्य को भी साथ रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं।

सोशल मीडिया की कमाई से कार खरीदी तो खुश हो गए पिता

नवीन चौबीसा की कड़ी मेहनत और संघर्ष का परिणाम उन्हें सफलता के रूप में मिला। जब उन्होंने अपनी सोशल मीडिया की कमाई से पहली कार खरीदी, तो उनके पिता, पन्नालाल चौबीसा को बहुत गर्व महसूस हुआ। पिता का गर्व और खुशी देखना नवीन के लिए जीवन का सबसे खुशी का पल था।

ये भी पढ़ें

4th Grade Exam Result: RSSB अध्यक्ष को ‘यमलोक के खौलते कढ़ाहे’ में डाला, अध्यक्ष आलोक राज के जवाब ने जीता दिल !
जयपुर
alok raj

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

05 Jan 2026 02:32 pm

Published on:

05 Jan 2026 02:00 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / Success Story: कभी ट्रेन में करता था टॉयलेट साफ, आज कमाता है लाखों रुपए; जानिए राजस्थान के नवीन के संघर्ष की कहानी

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Vikram Bhatt: फिल्म मेकर विक्रम भट्ट को हाईकोर्ट से झटका, धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर रद्द करने से इनकार

Film maker Vikram Bhatt, Film maker Vikram Bhatt news, Film maker Vikram Bhatt latest news, Film maker Vikram Bhatt update news, Film maker Vikram Bhatt today news, Film maker Vikram Bhatt bail rejected, Udaipur news, Rajasthan news, फिल्म मेकर विक्रम भट्ट, फिल्म मेकर विक्रम भट्ट न्यूज, फिल्म मेकर विक्रम भट्ट लेटेस्ट न्यूज, फिल्म मेकर विक्रम भट्ट अपडेट न्यूज, फिल्म मेकर विक्रम भट्ट टुडे न्यूज, फिल्म मेकर विक्रम भट्ट जमानत नामंजूर, उदयपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
उदयपुर

Udaipur Wedding: उदयपुर में फिर होगी रॉयल वेडिंग? ये एक्ट्रेस 11 जनवरी को रचाएंगी शादी

Wedding
उदयपुर

Udaipur: मोर का शिकार करके पकाने वाले कांग्रेस नेता का धूमधाम से हुआ स्वागत, ये MLA भी हुए शामिल

Udaipur-News
उदयपुर

अरावली से रोजगार की नई कहानी: फल पर एक आइडिया ने राजेश को दिलाई पहचान, 5 हजार महिलाओं को मिला काम

Rajesh Ojha
उदयपुर

उदयपुर गैंगरेप मामला: आरोपियों की जमानत याचिका खारिज, दोबारा भेजे गए जेल, पूछताछ में मिले अहम सबूत

Udaipur gangrape case
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.