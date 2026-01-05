Success Story: कभी ट्रेन में करता था टॉयलेट साफ, आज कमाता है लाखों रुपए; जानिए राजस्थान के नवीन के संघर्ष की कहानी

हालांकि परिवार को उनका यह काम पसंद नहीं आया और उन्होंने उन्हें घर लौटकर कोई छोटा-मोटा काम करने की सलाह दी। नवीन ने परिवार की बात मानी और उदयपुर लौटकर एक स्कूल में 1700 रुपए महीने की नौकरी जॉइन की। यह नौकरी ही उनके जीवन में मोड़ लाने वाली साबित हुई। स्कूल में काम करते हुए उनकी पढ़ाई की ललक और आत्मविश्वास भी बढ़ा। दिन में नौकरी और रात में पढ़ाई करके उन्होंने अपनी शिक्षा को नया दिशा दी।