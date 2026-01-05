Udaipur: मोर का शिकार करके पकाने वाले कांग्रेस नेता का धूमधाम से हुआ स्वागत, ये MLA भी हुए शामिल

आरोपी के स्वागत में शामिल हुए खेरवाड़ा विधायक (फोटो: पत्रिका)
Congress Leader Killed Peacock Released On Bail: राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार करने के मामले में गिरफ्तार होकर जेल गए और जमानत पर निकले कांग्रेस नेता का ढोल बजाकर स्वागत किया गया। समर्थकों ने जेल के बाहर मालाएं पहनाई। कंधे पर उठाकर निकाले जुलूस में खेरवाड़ा विधायक भी शामिल हुए।
उल्लेखनीय है कि मोर का शिकार करने के मामले में गिरफ्तार हुए कांग्रेस नेता रूपलाल मीणा और हिस्ट्रीशीटर सहित तीन आरोपियों को खेरवाड़ा एडीजे कोर्ट से शनिवार को जमानत मिल गई। तीनों आरोपियों को 10 दिन जेल में रहना पड़ा था। बाहर आने पर रूपलाल सहित तीन आरोपियों का कांग्रेस पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। जेल गेट से निकले तो समर्थकों ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया।
यहां से ऋषभदेव बस स्टैंड पहुंचे, जहां स्थित राम मंदिर में दर्शन किए। ऋषभदेव में शाम 7.30 बजे गाजे बाजे के साथ कंधे पर बैठाकर जुलूस निकाला गया। बड़ी बात ये कि आरोपी के जुलूस में खेरवाड़ा से कांग्रेस के विधायक दयाराम परमार भी शामिल हुए। राम मंदिर में स्वागत के दौरान प्रदेश कांग्रेस सदस्य जयप्रकाश वानावत, पूर्व शिक्षा उप निदेशक भूपेंद्र जैन, ब्लॉक कांग्रेस सेवादल अध्यक्ष मुकेश कुमार जैन, नगर युवा कांग्रेस अध्यक्ष महावीर जैन, उपसरपंच दया प्रकाश पहाड़ भी शामिल हुए।
ऋषभदेव के बीलख गांव में 21 दिसंबर शाम 7 बजे कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष रूपलाल के खेत पर मोर का शिकार करके पकाया गया था। सूचना पर पुलिस पहुंची, जहां रूपलाल, हिस्ट्रीशीटर अर्जुन मीणा और साथी राकेश मीणा पार्टी कर रहे थे। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया था।
अगले दिन कोर्ट में पेश किया, जहां से दो दिन के रिमांड पर भेजा था। रिमांड पूरा होने पर खेरवाड़ा एडीजे कोर्ट ने जेल भेज दिया। दस दिन जेल में रहने के बाद तीनों को जमानत मिल गई।
