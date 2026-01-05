5 जनवरी 2026,

सोमवार

उदयपुर

Udaipur: मोर का शिकार करके पकाने वाले कांग्रेस नेता का धूमधाम से हुआ स्वागत, ये MLA भी हुए शामिल

Congress leader Rooplal Meena Grand Welcome: कांग्रेस नेता रूपलाल मीणा का मोर शिकार करने के मामले में गिरफ्तार होने के बाद जेल से बाहर आने पर शानदार स्वागत किया गया। समर्थकों ने उन्हें ढोल-नगाड़ों के साथ कंधे पर उठाकर जुलूस निकाला, जिसमें खेरवाड़ा के विधायक दयाराम परमार भी शामिल हुए।

उदयपुर

image

Akshita Deora

Jan 05, 2026

Udaipur-News

आरोपी के स्वागत में शामिल हुए खेरवाड़ा विधायक (फोटो: पत्रिका)

Congress Leader Killed Peacock Released On Bail: राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार करने के मामले में गिरफ्तार होकर जेल गए और जमानत पर निकले कांग्रेस नेता का ढोल बजाकर स्वागत किया गया। समर्थकों ने जेल के बाहर मालाएं पहनाई। कंधे पर उठाकर निकाले जुलूस में खेरवाड़ा विधायक भी शामिल हुए।

उल्लेखनीय है कि मोर का शिकार करने के मामले में गिरफ्तार हुए कांग्रेस नेता रूपलाल मीणा और हिस्ट्रीशीटर सहित तीन आरोपियों को खेरवाड़ा एडीजे कोर्ट से शनिवार को जमानत मिल गई। तीनों आरोपियों को 10 दिन जेल में रहना पड़ा था। बाहर आने पर रूपलाल सहित तीन आरोपियों का कांग्रेस पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। जेल गेट से निकले तो समर्थकों ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया।

यहां से ऋषभदेव बस स्टैंड पहुंचे, जहां स्थित राम मंदिर में दर्शन किए। ऋषभदेव में शाम 7.30 बजे गाजे बाजे के साथ कंधे पर बैठाकर जुलूस निकाला गया। बड़ी बात ये कि आरोपी के जुलूस में खेरवाड़ा से कांग्रेस के विधायक दयाराम परमार भी शामिल हुए। राम मंदिर में स्वागत के दौरान प्रदेश कांग्रेस सदस्य जयप्रकाश वानावत, पूर्व शिक्षा उप निदेशक भूपेंद्र जैन, ब्लॉक कांग्रेस सेवादल अध्यक्ष मुकेश कुमार जैन, नगर युवा कांग्रेस अध्यक्ष महावीर जैन, उपसरपंच दया प्रकाश पहाड़ भी शामिल हुए।

यह था मामला

ऋषभदेव के बीलख गांव में 21 दिसंबर शाम 7 बजे कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष रूपलाल के खेत पर मोर का शिकार करके पकाया गया था। सूचना पर पुलिस पहुंची, जहां रूपलाल, हिस्ट्रीशीटर अर्जुन मीणा और साथी राकेश मीणा पार्टी कर रहे थे। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया था।

अगले दिन कोर्ट में पेश किया, जहां से दो दिन के रिमांड पर भेजा था। रिमांड पूरा होने पर खेरवाड़ा एडीजे कोर्ट ने जेल भेज दिया। दस दिन जेल में रहने के बाद तीनों को जमानत मिल गई।

Former Mewar Royal Family : वसीयत पर आया नया कानूनी मोड़, आरोपों को लेकर लक्ष्यराज सिंह नाराज, 12 जनवरी को होगी सुनवाई
उदयपुर
Former Mewar Royal Family Property Dispute new legal twist on will Lakshyaraj Singh is upset allegations 12 January hearing Delhi High Court

05 Jan 2026 10:43 am

05 Jan 2026 10:42 am

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

अरावली से रोजगार की नई कहानी: फल पर एक आइडिया ने राजेश को दिलाई पहचान, 5 हजार महिलाओं को मिला काम

Rajesh Ojha
उदयपुर

उदयपुर गैंगरेप मामला: आरोपियों की जमानत याचिका खारिज, दोबारा भेजे गए जेल, पूछताछ में मिले अहम सबूत

Udaipur gangrape case
उदयपुर

Rail Project: मेवाड़-मारवाड़ के बीच खत्म होगा दूरियों का दौर, अरावली की वादियों में 968 करोड़ से बिछ रही नई रेल लाइन

Rail project
उदयपुर

Former Mewar Royal Family : वसीयत पर आया नया कानूनी मोड़, आरोपों को लेकर लक्ष्यराज सिंह नाराज, 12 जनवरी को होगी सुनवाई

Former Mewar Royal Family Property Dispute new legal twist on will Lakshyaraj Singh is upset allegations 12 January hearing Delhi High Court
उदयपुर

Udaipur News : खाप पंचायत का तुगलकी फरमान, परिवार का हुक्का-पानी बंद, ढोल बजाकर समाज से किया बहिष्कृत

Udaipur Khap Panchayat issued a draconian decree family food and water supply cut off ostracizing from society
उदयपुर
