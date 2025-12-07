Rajasthan Roadways: उदयपुर में इस रूट पर पहले चलती थी 12 बसें, अब सिर्फ 5…निजी बसों की मनमानी से यात्री परेशान

जानकारी के अनुसार, झाड़ोल फलासिया और आसपास के क्षेत्रों में कई कर्मचारी डेली अपडाउन करते हैं। ऐसे में सुबह की बसों में काफी मारामारी रहती है। उदयपुर से झाड़ोल सुबह तीन बसें चल रही हैं। सभी बसें शहर के शिक्षा भवन चौराहे से भी खचाखच भर जाती हैं। ऐसे में इससे आगे के यात्रियों खासकर महिलाओं और बुजुर्गों को सफर करने में खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है।