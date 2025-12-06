6 दिसंबर 2025,

उदयपुर

Murder: उदयपुर में नानी और नातिन को धारदार हथियार से काट डाला, सिर-छाती और पेट पर किए गहरे वार, दामाद पर हत्या का आरोप

Udaipur Murder: सलूंबर जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। घर में सो रही एक बुजुर्ग महिला और उसकी पांच साल के नातिन की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई।

2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Arvind Rao

Dec 06, 2025

Udaipur murders

घटना स्थल पर मौजूद ग्रामीण और पुलिस (फोटो- पत्रिका)

Udaipur Murder: सलूंबर से एक ऐसी दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जिसने पूरे इलाके को भय और सदमे में डाल दिया। सेमारी थाना क्षेत्र के घोड़ासर गांव में अज्ञात हमलावरों ने घर में सो रही बुजुर्ग महिला और उसकी मासूम नातिन की बेरहमी से हत्या कर दी।

घटना की क्रूरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 65 साल की महिला के पैरों को धारदार हथियार से काट दिया गया था। जबकि पांच साल की नातिन पर भी कई वार कर मौत के घाट उतार दिया गया।

रात 11 बजे गूंजी चीखें, पड़ोसी पहुंचे तो देखा खौफनाक मंजर

सेमारी थानाधिकारी गोपाल कृष्ण मीणा के अनुसार, शुक्रवार रात करीब 11 बजे अचानक घर से चीखने की आवाजें सुनाई दीं। पड़ोसी तुरंत दौड़कर पहुंचे। भीतर का दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए। फर्श पर गौरी मीणा और उसका नातिन खून से लथपथ पड़े थे। दोनों के सिर, छाती और पेट पर कई गहरे वार थे। महिला के पैरों पर इतने क्रूर तरीके से हमला किया गया था कि वे कटकर अलग हो गए। पैरों से चांदी के कड़े भी गायब थे।

परिवार सत्संग में गया था, उसी दौरान घुसे हमलावर

घटना के समय परिवार पास के घर में चल रहे सत्संग कार्यक्रम में था। बुजुर्ग महिला और नातिन घर के हॉल में सो रहे थे। पुलिस का अनुमान है कि हमलावर दो-तीन की संख्या में रहे होंगे, जो घर को खाली पाकर अंदर घुसे।

हालांकि, प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट है कि घर से कोई बड़ी चोरी नहीं हुई। एसपी राजेश यादव के अनुसार, कड़ों की लूट को आधार बनाकर घटना को चोरी की वारदात दिखाने की कोशिश की गई है। असल मृत्यु सिर और शरीर पर हुए वारों से हुई है।

दामाद पर हत्या का आरोप

मृतका गौरी के पति धन्ना मीणा ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हत्या उसके दामाद गंगाराम मीणा ने की है। उन्होंने बताया कि गंगाराम शराब पीकर अक्सर पत्नी से मारपीट करता था। कई बार समझाने पर वह सास-ससुर से नाराज हो गया था। पहले भी धमकियां दे चुका था। घटना के बाद से गंगाराम गांव से गायब है। परिजनों ने पोस्टमॉर्टम से पहले आरोपी दामाद को गिरफ्तार करने की मांग की है।

शनिवार सुबह एसपी राजेश यादव, डिप्टी चांदमल सिंगारिया और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची। घर की तलाशी, फिंगरप्रिंट और हथियार के निशानों की जांच की गई। पुलिस ने संदिग्धों की तलाश में कई टीमें गठित कर दी हैं। आसपास के गांवों में भी दबिश दी जा रही है।

Published on:

06 Dec 2025 03:10 pm

