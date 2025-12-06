Success Story: कंटेंट क्रिएशन से हुई कमाई, ट्रेवलिंग से मिली शोहरत, जानें कौन है उदयपुर के इन्फ्लुएंसर हुसैन, 2018 में शुरू की थी सोशल मीडिया जर्नी

फोटो: सोशल मीडिया
Rajasthan's Famous Social Media Influencer: उदयपुर के सलुम्बर के रहने वाले हुसैन ने संघर्ष को ताकत बनाकर वह मुकाम हासिल किया है, जिसकी कल्पना कई युवा करते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के रूप में पहचान बनाने वाले हुसैन का सफर आसान नहीं था, लेकिन जुनून और निरंतर मेहनत ने उनके सपनों को न सिर्फ जिंदा रखा, बल्कि नई उड़ान भी दी।
हुसैन का शौक ज्यादा पुराना नहीं है। 2018 में उसने एक प्रयास किया, सोशल मीडिया को आधार बनाया। जहां से उसने शुरुआत की, वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कुछ ही समय बाद बंद हो गया। तो लगा जैसे उनका सपना टूट जाएगा, पर हतोत्साहित होने के बजाय उन्होंने नई राह चुनने का फैसला किया।
12वीं के बाद हुसैन उदयपुर आए और यहां से अपने कंटेंट जर्नी को दोबारा शुरू किया। उन्होंने कॉमेडी वीडियो बनाए, वीडियो एडिटिंग सीखी और कंटेंट को परफेक्ट बनाने पर जोर दिया। धीरे-धीरे लोगों ने उनके कंटेंट को पसंद करना शुरू किया।
जहां कभी उनके अकाउंट पर 800-1000 फॉलोअर्स ही थे, वहीं आज हुसैन के सोशल मीडिया पर एक लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। फूड और ट्रेवल कंटेंट ने उन्हें खास लोकप्रियता दिलाई। स्वादिष्ट व्यंजनों के वीडियो हो या किसी नए शहर की खूबसूरती, हुसैन अपने दर्शकों को हमेशा कुछ नया दिखाते हैं।
कंटेंट क्रिएशन ने हुसैन को ट्रेवलर भी बना दिया। वह अब तक देश के अनेक शहरों और राज्यों की यात्रा कर चुके हैं। जहां भी जाते हैं वहां की खासियत, संस्कृति और प्रकृति को कैमरे में कैद कर अपने फॉलोअर्स तक पहुंचाते हैं। वह थाइलैंड की विदेश यात्रा भी कर चुके हैं, जिसे उनके दर्शकों ने खूब पसंद किया।
सोशल मीडिया की लोकप्रियता के बावजूद हुसैन ने पढ़ाई को प्राथमिकता दी है। वह भूपाल नोबल्स से फार्मेसी की पढ़ाई कर रहे हैं। उनके पिता विदेश में कारोबार करते हैं और माता गृहिणी हैं। हुसैन का कहना है कि कंटेंट क्रिएशन मेरा पैशन है, लेकिन पढ़ाई मेरी जिम्मेदारी। उनकी पहचान और लोकप्रियता के कारण कई कंपनियां और संस्थाएं उन्हें प्रमोशन के लिए भी आमंत्रित करती हैं, जिससे हुसैन अच्छी आय भी अर्जित कर रहे हैं।
हुसैन मानते हैं कि रील की दुनिया चमकदार जरूर है, पर रियल लाइफ उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। वह अपने दोस्तों के साथ घूमना, जिम जाना और परिवार के साथ समय बिताना नहीं भूलते। उनके अनुसार, सोशल मीडिया आपका पैशन हो सकता है, लेकिन असल जिंदगी को नजरअंदाज करना भी उचित नहीं।
सफलता की राह पर आगे बढ़ते हुए हुसैन ने अपने गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का बीड़ा उठाया है। गांव की महिलाओं को स्वेटर, हैंडमेड बैग और अन्य उत्पाद बनाने का कौशल सिखाया। वह इन उत्पादों का प्रमोशन अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर करते हैं, जिससे बिक्री बढ़ रही है। इससे महिलाओं की घर बैठे आमदनी होने लगी है। हुसैन का कहना है, मैं चाहता हूं कि मेरे गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर बनें। यदि मेरी सोशल मीडिया पहचान से उन्हें फायदा मिल रहा है, तो यही मेरी सबसे बड़ी सफलता है।
