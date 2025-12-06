Success Story: कंटेंट क्रिएशन से हुई कमाई, ट्रेवलिंग से मिली शोहरत, जानें कौन है उदयपुर के इन्फ्लुएंसर हुसैन, 2018 में शुरू की थी सोशल मीडिया जर्नी

सफलता की राह पर आगे बढ़ते हुए हुसैन ने अपने गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का बीड़ा उठाया है। गांव की महिलाओं को स्वेटर, हैंडमेड बैग और अन्य उत्पाद बनाने का कौशल सिखाया। वह इन उत्पादों का प्रमोशन अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर करते हैं, जिससे बिक्री बढ़ रही है। इससे महिलाओं की घर बैठे आमदनी होने लगी है। हुसैन का कहना है, मैं चाहता हूं कि मेरे गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर बनें। यदि मेरी सोशल मीडिया पहचान से उन्हें फायदा मिल रहा है, तो यही मेरी सबसे बड़ी सफलता है।