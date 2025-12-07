कोटा में सरकारी स्कूल के कमरे की छत अचानक गिरी, मचा हड़कंप, जानें शिक्षा विभाग ने क्या कहा

फोटो पत्रिका
कोटा। कैथूदा ग्रामपंचायत के नयागांव स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में रविवार सुबह एक जर्जर कक्षा-कक्ष की छत अचानक गिर जाने से हड़कंप मच गया। अवकाश होने के कारण विद्यालय में बच्चे मौजूद नहीं थे, जिससे हादसा टल गया। सुबह तेज आवाज सुनकर विद्यालय के पास रहने वाले ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो देखा कि पुराना कमरा पूरी तरह धराशायी हो चुका है। ग्रामीणों ने तुरंत ही इस घटना की सूचना शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों को दी और विद्यालय का निरीक्षण करवाने की मांग की।
ग्रामीणों का कहना हैं कि विद्यालय का यह कक्ष लंबे समय से खराब हालत में था। कई बार स्थानीय स्तर पर इसकी मरम्मत और पुनर्निर्माण की मांग उठाई गई, लेकिन अभी तक इस दिशा में ठोस पहल नहीं की गई। ग्रामीणों के अनुसार स्कूल में लगभग 40 बच्चे अध्ययनरत हैं। ऐसे में भवन की सुरक्षा को लेकर चिंता लगातार बनी हुई थी।
जिला शिक्षा अधिकारी रूपसिंह मीणा ने कहा कि स्कूल का कमरा पहले से ही जर्जर घोषित किया हुआ था। इसे उपयोग से बाहर कर बेरिकेटिंग कर रखा गया था। विद्यालय प्रधानाचार्य को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि इस कमरे में किसी भी परिस्थिति में बच्चों को नहीं बैठाया जाए। विद्यालय में जर्जर भवन के स्थान पर नए कक्ष बनाने के लिए बजट प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। स्वीकृति मिलते ही निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
उदयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग