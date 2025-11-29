Vikram Bhatt: फिल्म डायरेक्टर विक्रम भट्ट पर कसा शिकंजा, उदयपुर पुलिस ने जारी किया दूसरा नोटिस, हो सकते हैं गिरफ्तार

धोखाधड़ी का केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच की और विक्रम भट्ट के दो सहयोगियों को गिरफ्तार किया। अब उदयपुर पुलिस के बुलावे पर नहीं आने पर डायरेक्टर विक्रम भट्ट की गिरफ्तारी संभव है। भट्ट ने गिरफ्तारी से बचने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में ट्रांजिट बेल की अर्जी भी लगा रखी है। ऐसे में उदयपुर पुलिस सभी आरोपियों की गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। आरोपियों की भूमिका की जांच जारी है।