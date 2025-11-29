Vikram Bhatt: फिल्म डायरेक्टर विक्रम भट्ट पर कसा शिकंजा, उदयपुर पुलिस ने जारी किया दूसरा नोटिस, हो सकते हैं गिरफ्तार

फिल्म डायरेक्टर विक्रम भट्ट। फाइल फोटो- पत्रिका
Notice To Film Director Vikram Bhatt उदयपुर। नामी डॉक्टर से फिल्म बनाने के नाम पर 30 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में फिल्म डायरेक्टर विक्रम भट्ट, उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट सहित 6 आरोपियों को उदयपुर पुलिस ने नोटिस भेजा है। आरोपियों को 8 दिसम्बर तक पुलिस के समक्ष पेश होने के लिए कहा है। इससे पहले भी एक नोटिस भेजा गया था, जिसका जवाब नहीं दिया गया।
धोखाधड़ी का केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच की और विक्रम भट्ट के दो सहयोगियों को गिरफ्तार किया। अब उदयपुर पुलिस के बुलावे पर नहीं आने पर डायरेक्टर विक्रम भट्ट की गिरफ्तारी संभव है। भट्ट ने गिरफ्तारी से बचने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में ट्रांजिट बेल की अर्जी भी लगा रखी है। ऐसे में उदयपुर पुलिस सभी आरोपियों की गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। आरोपियों की भूमिका की जांच जारी है।
मामले में अब तक विक्रम भट्ट के को-प्रोड्यूसर महबूब अंसारी और वेंडर संदीप विश्वनाथ त्रिभुवन को 17 नवंबर को मुंबई से गिरफ्तार किया गया। विस्तृत पूछताछ को लेकर दोनों आरोपियों को एक दिसंबर तक रिमांड पर रखा गया है।
उदयपुर के जाने माने डॉक्टर डॉ. अजय मुर्डिया ने एंटरटेनमेंट कम्पनी की शुरुआत की। उदयपुर के एक दलाल ने बॉलीवुड में अच्छी जान-पहचान होना बताकर फिल्म निर्माण के लिए उन्हें तैयार किया। आरोपियों ने डॉ. अजय मुर्डिया से 4 फिल्में बनाने के लिए 44.29 करोड़ रुपए लिए और 200 करोड़ की कमाई का झांसा दिया।
फिल्म निर्माण में विक्रम भट्ट ने अपनी पत्नी श्वेताम्बरी सहित अन्य लोगों को शामिल किया। तय भुगतान के बाद भी भट्ट की ओर से फिर रुपए की मांग की गई। दो फिल्में बनाई, एक की शूटिंग अधूरी छोड़ी और चौथी फिल्म की शूटिंग शुरू भी नहीं की। रुपए के लिए इनकार किया तो फिल्म निर्माण सामग्री जब्त कर ली और उसे बेचने की धमकी देने लगे।
यह वीडियो भी देखें
संदेह होने पर डॉ. मुर्डिया ने जांच करवाई तो पता चला कि वेंडर्स को ज्यादा भुगतान करते हुए करीब 30 करोड़ की धोखाधड़ी की गई। डॉ. मुर्डिया की ओर से दर्ज कराए गए केस में विक्रम भट्ट, उनकी पत्नी श्वेताम्बरी, बेटी कृष्णा, मुदित बुटहान, गंगेश्वरलाल श्रीवास्तव, अशोक दुबे और दलाल उदयपुर निवासी दिनेश कटारिया को आरोपी बनाया गया है।
सभी आरोपियों को उनके मुंबई स्थित निवास पर नोटिस भेजा गया है। इससे पहले भी एक नोटिस भेजा जा चुका है, जिसका जवाब नहीं दिया। दूसरे नोटिस में 8 दिसंबर तक की मियाद है। आरोपियों को उदयपुर पुलिस के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है।
बड़ी खबरेंView All
उदयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग