Rajasthan Accident: भीषण सड़क हादसा, 4 को पिकअप ने रौंदा, मासूम सहित 2 की मौत

हादसे के बाद सड़क पर जमा भीड़। फोटो- पत्रिका
Dholpur Road Accident: सैंपऊ (धौलपुर)। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 123 पर गांव उमरारा के पास शनिवार शाम दर्दनाक हादसा हो गया। भीषण हादसे में बाइक चालक धीरज जाटव और 7 वर्षीय बालक पीयूष की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुईं। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
बताया जा रहा है कि सड़क पर अचानक निराश्रित गोवंश आने से बाइक उससे टकरा गई और बाइक सवारों के गिरने के बाद धौलपुर की तरफ से आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने उन्हें रौंद दिया। जानकारी के मुताबिक सहजपुर गांव निवासी धीरज जाटव बाइक पर नीरज (पत्नी नवल किशोर), गीता (पत्नी महेश) और 7 वर्ष के बच्चे पीयूष (पुत्र नवल किशोर) को बैठाकर रिश्तेदार की शादी में जा रहा था।
हाईवे के पास निराश्रित गोवंश आने से बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई और इसी दौरान चारों सड़क पर गिर पड़े। पिकअप चालक चारों को रौंदते हुए निकल गया। भीषण दुर्घटना में धीरज और बालक पीयूष की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुईं। घटना के बाद पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।
