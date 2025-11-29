Rajasthan Accident: भीषण सड़क हादसा, 4 को पिकअप ने रौंदा, मासूम सहित 2 की मौत

बताया जा रहा है कि सड़क पर अचानक निराश्रित गोवंश आने से बाइक उससे टकरा गई और बाइक सवारों के गिरने के बाद धौलपुर की तरफ से आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने उन्हें रौंद दिया। जानकारी के मुताबिक सहजपुर गांव निवासी धीरज जाटव बाइक पर नीरज (पत्नी नवल किशोर), गीता (पत्नी महेश) और 7 वर्ष के बच्चे पीयूष (पुत्र नवल किशोर) को बैठाकर रिश्तेदार की शादी में जा रहा था।