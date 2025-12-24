मकान की छत पर पानी फैलाने पर दो पक्ष भिड़े, 3 घायल

एएसआई ने बताया कि खेड़ा गांव में एक ही परिवार के रणवीर और रामवीर पक्ष के लोगों के बीच मकान की छत से पानी बहने को लेकर पहले कहासुनी हुई। जो बाद में संघर्ष में बदल गई। पुलिस ने बताया कि मारपीट में रणवीर पक्ष के तीन जने घायल हुए हैं। इनमें रणवीर (50) पुत्र ओमप्रकाश, राजकुमारी (45) पत्नी रणवीर और रश्मि (15) पुत्री रणवीर शामिल हैं। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बताया कि मामले में दूसरे पक्ष के साथ-साथ दोनों पक्षों के आरोपियों की तलाश की जा रही है।