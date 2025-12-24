थानेदार ने छात्राओं को परीक्षा तैयारी के बताए गुर, स्टडी टेक्निक भी समझाई

थाना प्रभारी हरेन्द्र सिंह ने छात्राओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि स्कूल या कॉलेज में पढऩे वाले छात्र हों या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी, परीक्षा में सफल होने के लिए अक्सर छात्र कड़ी मेहनत करते हैं। सिर्फ कड़ी मेहनत करके ही सफलता नहीं पाई जा सकती है, बल्कि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए सही रणनीति व स्टडी टेक्निक की भी आवश्यकता होती है। स्टडी टेक्निक न केवल आपका समय बचाएगा, बल्कि महत्वपूर्ण विषयों के शॉर्ट-नोट्स बनाने, पाठ को याद करने व अंतिम समय में रिवीजन को आसान बनाने के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होती है। इसके संबंध में शिक्षकों ने बताई ये तकनीक आपके काफी काम आ सकती है। उन्होंने परीक्षा में सफलता हासिल करने के लिए जरूरी टिप्स देते हुए कहा कि किसी नए पाठ को शुरू करने से पहले शीर्षक, उपशीर्षक, चित्र और सारांश को पढऩा चाहिए। वही पैराग्राफ के शीर्षक को प्रश्न में बदलकर पढऩे एवं पूरा पाठ पढऩे के दौरान तैयार किए गए प्रश्नों के उत्तर खोजनें और शॉर्ट-नोट्स बनाने के लिए छात्राओं को प्रेरित किया।