थानेदार ने छात्राओं को परीक्षा तैयारी के बताए गुर, स्टडी टेक्निक भी समझाई

बालिका स्कूल में 550 छात्राओं को मिला गरम स्वेटर, बेटियों के खिले चेहरे
dholpur, सरमथुरा कस्बा के पीएमश्री राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय में बुधवार को पुलिस अधिकारियों की पहल पर भामाशाहों ने छात्राओं को गर्म वस्त्र वितरित किए। स्कूली छात्राओं को ऊनी वस्त्र मिलने के बाद छात्राओं के चेहरे पर मुस्कान छा गई। शीतलहर के प्रकोप के बीच सरमथुरा थाना प्रभारी एवं शिक्षक राजू सेन की पहल पर आधा दर्जन भामाशाहों के सहयोग से स्कूली बच्चियों को नए गर्म वस्त्र वितरण किए।
भामाशाहों ने बच्चियों को दिए गए गर्म कपड़ों में प्रत्येक बेटी को ऊनी स्वेटर प्रदान किए। शिक्षक राजू सेन ने बताया कि बुधवार को पीएमश्री राजकीय उच्च माध्यमिक सरमथुरा में अध्ययनरत 550 छात्राओं को सीआई हरेन्द्र सिंह गुर्जर की पहल पर भामाशाह एड. योगेश शर्मा, आलोक बिंदल, मुकेश बिंदल, रफीक खान उर्फ गोलईया, व्याख्याता ममता पटेल, रामेश्वर मीना आदि ने स्कूल परिसर में छात्राओं को गर्म वस्त्र वितरित किए। स्कूली बच्चियां नए गर्म कपड़ा पाकर खुश हो गईं। इस मौके पर वाइस प्रिंसीपल भगवान दास, ममता देवी, रंजीत सिंह, निरंजन सिंह, विनोद श्रीमाल आदि मौजूद थे।
परीक्षाओं में सफलता के लिए दिए टिप्स
थाना प्रभारी हरेन्द्र सिंह ने छात्राओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि स्कूल या कॉलेज में पढऩे वाले छात्र हों या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी, परीक्षा में सफल होने के लिए अक्सर छात्र कड़ी मेहनत करते हैं। सिर्फ कड़ी मेहनत करके ही सफलता नहीं पाई जा सकती है, बल्कि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए सही रणनीति व स्टडी टेक्निक की भी आवश्यकता होती है। स्टडी टेक्निक न केवल आपका समय बचाएगा, बल्कि महत्वपूर्ण विषयों के शॉर्ट-नोट्स बनाने, पाठ को याद करने व अंतिम समय में रिवीजन को आसान बनाने के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होती है। इसके संबंध में शिक्षकों ने बताई ये तकनीक आपके काफी काम आ सकती है। उन्होंने परीक्षा में सफलता हासिल करने के लिए जरूरी टिप्स देते हुए कहा कि किसी नए पाठ को शुरू करने से पहले शीर्षक, उपशीर्षक, चित्र और सारांश को पढऩा चाहिए। वही पैराग्राफ के शीर्षक को प्रश्न में बदलकर पढऩे एवं पूरा पाठ पढऩे के दौरान तैयार किए गए प्रश्नों के उत्तर खोजनें और शॉर्ट-नोट्स बनाने के लिए छात्राओं को प्रेरित किया।
