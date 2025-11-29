Rajasthan: राजस्थान में यहां सरपट दौड़ेंगी गाड़ियां, 87 करोड़ 10 लाख से बिछेगा सड़कों का जाल

New Road In Bharatpur भरतपुर। जिले में सड़क विकास को नई गति देने के लिए राज्य सरकार ने 87 करोड़ 10 लाख रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की है। इस स्वीकृति के तहत जिले की 6 महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण और चौड़ीकरण किया जाएगा। कुल 21.05 किलोमीटर सड़क निर्माण से शहर और आसपास के क्षेत्रों में आवागमन और औद्योगिक गतिविधियों को बड़ा लाभ मिलेगा।