Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भरतपुर

Rajasthan: राजस्थान में यहां सरपट दौड़ेंगी गाड़ियां, 87 करोड़ 10 लाख से बिछेगा सड़कों का जाल

भरतपुर में सड़क विकास को बड़ी गति मिलने वाली है। राज्य सरकार ने 87 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरियों के साथ शहर और आसपास के क्षेत्रों में 21 किलोमीटर से ज्यादा नई व चौड़ी सड़कों के निर्माण का रास्ता साफ कर दिया है।

2 min read
Google source verification

भरतपुर

image

Rakesh Mishra

Nov 29, 2025

New Road, New Road in Bharatpur, New Road in Rajasthan, Road Construction in Bharatpur, Road Construction in Rajasthan, Bharatpur News, Rajasthan News

फाइल फोटो- पत्रिका

New Road In Bharatpur भरतपुर। जिले में सड़क विकास को नई गति देने के लिए राज्य सरकार ने 87 करोड़ 10 लाख रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की है। इस स्वीकृति के तहत जिले की 6 महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण और चौड़ीकरण किया जाएगा। कुल 21.05 किलोमीटर सड़क निर्माण से शहर और आसपास के क्षेत्रों में आवागमन और औद्योगिक गतिविधियों को बड़ा लाभ मिलेगा।

जानकारी के अनुसार आरबीएम चिकित्सालय से लेकर रीको रोड तक फोरलेन सड़क का निर्माण कराया जाएगा। यह सड़क लगभग 1.60 किलोमीटर लंबी होगी और इस पर 16 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सड़क के विकसित होने से औद्योगिक क्षेत्र को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और आवागमन की परेशानी दूर होगी। इसी तरह सलूजा नर्सिंग होम से बी-नारायण गेट तक फोरलेन सड़क का निर्माण कराया जाएगा।

सुगम रास्ता बनेगा

पहले चरण में सलूजा नर्सिंग होम तक का हिस्सा तैयार हो चुका है। अब नगर निगम अतिक्रमण हटाने के बाद आगे का कार्य शुरू करेगा। इस 0.60 किलोमीटर हिस्से पर 8 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह मार्ग केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से किले तक आने-जाने वालों के लिए सुगम रास्ता बनेगा।

नेशनल हाईवे पर यातायात भार को कम करने और सारस चौराहे पर हो रही दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए एनएच 21 से पंजाबी नगला, एनएच 123, अघापुर, अजान बांध, मलाह होते हुए नई फोरलेन सड़क बनाई जाएगी। यह मार्ग 13.60 किलोमीटर लंबा होगा और 51 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा।

यहां भी बनेगी सड़क

मडरपुर से नगला केवल स्कूल तक 3 किलोमीटर लंबी सड़क 4 करोड़ 60 लाख रुपए में बनाई जाएगी। वहीं भरतपुर-सौंख रोड पर टोटपुर-तुहिया मार्ग होते हुए 0.25 किलोमीटर सड़क का निर्माण 50 लाख रुपए से किया जाएगा। इसके अलावा भरतपुर से जघीना तक 2 किलोमीटर नई सड़क 7 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएगी।

सभी परियोजनाओं को वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। जिला प्रशासन का कहना है कि इन निर्माण कार्यों के पूरा होने से भरतपुर शहर में आवागमन सुगम होगा, दुर्घटनाओं में कमी आएगी और औद्योगिक क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी मिल सकेगी।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: 9 ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर हिंदू धर्म बहन के घर मायरा भरने पहुंचा मुस्लिम भाई, दंग रह गए ग्रामीण
टोंक
Rajasthan Mayra News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

29 Nov 2025 06:58 pm

Published on:

29 Nov 2025 06:53 pm

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / Rajasthan: राजस्थान में यहां सरपट दौड़ेंगी गाड़ियां, 87 करोड़ 10 लाख से बिछेगा सड़कों का जाल

बड़ी खबरें

View All

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jahangiri Darwaza : कभी था वो बयाना की शान, आज अपनी हालात पर आंसू बहा रहा जहांगीरी दरवाज़ा, पढ़ें एक रिपोर्ट

Bharatpur Hindaun Bayana State Highway historical monument Jahangiri Darwaza bad condition Today Read a report
भरतपुर

Bharatpur: हेलीकॉप्टर से आई नई दुल्हन, क्षेत्र में बना आकर्षण का केंद्र, देखने वालों की उमड़ी भीड़

Bharatpur
भरतपुर

Rajasthan Education : राजस्थान में नामांकन मुद्दे पर शिक्षा विभाग का यू-टर्न, जारी किया नया आदेश

Rajasthan Education Department takes U-turn on Government school enrollment issue New order
भरतपुर

Bharatpur Accident : बाइक सवार 2 दोस्तों को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, दर्दनाक मौत, नंबर प्लेट से हुई पहचान

Bharatpur district bike rider Two friends hit by an unknown vehicle tragic death bike number was identified
भरतपुर

Rajasthan Cyber Fraud : साइबर ठगी पर राजस्थान के इस गांव का अनोखा फैसला, जानकर चौंक जाएंगे

Rajasthan Karmuka village has a unique decision against cyber fraud mobile phones were burnt everyone took this oath
भरतपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.