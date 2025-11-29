Rajasthan: राजस्थान में यहां सरपट दौड़ेंगी गाड़ियां, 87 करोड़ 10 लाख से बिछेगा सड़कों का जाल

फाइल फोटो- पत्रिका
New Road In Bharatpur भरतपुर। जिले में सड़क विकास को नई गति देने के लिए राज्य सरकार ने 87 करोड़ 10 लाख रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की है। इस स्वीकृति के तहत जिले की 6 महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण और चौड़ीकरण किया जाएगा। कुल 21.05 किलोमीटर सड़क निर्माण से शहर और आसपास के क्षेत्रों में आवागमन और औद्योगिक गतिविधियों को बड़ा लाभ मिलेगा।
जानकारी के अनुसार आरबीएम चिकित्सालय से लेकर रीको रोड तक फोरलेन सड़क का निर्माण कराया जाएगा। यह सड़क लगभग 1.60 किलोमीटर लंबी होगी और इस पर 16 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सड़क के विकसित होने से औद्योगिक क्षेत्र को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और आवागमन की परेशानी दूर होगी। इसी तरह सलूजा नर्सिंग होम से बी-नारायण गेट तक फोरलेन सड़क का निर्माण कराया जाएगा।
पहले चरण में सलूजा नर्सिंग होम तक का हिस्सा तैयार हो चुका है। अब नगर निगम अतिक्रमण हटाने के बाद आगे का कार्य शुरू करेगा। इस 0.60 किलोमीटर हिस्से पर 8 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह मार्ग केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से किले तक आने-जाने वालों के लिए सुगम रास्ता बनेगा।
नेशनल हाईवे पर यातायात भार को कम करने और सारस चौराहे पर हो रही दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए एनएच 21 से पंजाबी नगला, एनएच 123, अघापुर, अजान बांध, मलाह होते हुए नई फोरलेन सड़क बनाई जाएगी। यह मार्ग 13.60 किलोमीटर लंबा होगा और 51 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा।
मडरपुर से नगला केवल स्कूल तक 3 किलोमीटर लंबी सड़क 4 करोड़ 60 लाख रुपए में बनाई जाएगी। वहीं भरतपुर-सौंख रोड पर टोटपुर-तुहिया मार्ग होते हुए 0.25 किलोमीटर सड़क का निर्माण 50 लाख रुपए से किया जाएगा। इसके अलावा भरतपुर से जघीना तक 2 किलोमीटर नई सड़क 7 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएगी।
सभी परियोजनाओं को वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। जिला प्रशासन का कहना है कि इन निर्माण कार्यों के पूरा होने से भरतपुर शहर में आवागमन सुगम होगा, दुर्घटनाओं में कमी आएगी और औद्योगिक क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी मिल सकेगी।
बड़ी खबरेंView All
भरतपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग