Rajasthan: 9 ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर हिंदू धर्म बहन के घर मायरा भरने पहुंचा मुस्लिम भाई, दंग रह गए ग्रामीण

मायरा कार्यक्रम में नाचती महिलाएं। फोटो- पत्रिका
Rajasthan Mayra News: पचेवर। पचेवर उपतहसील क्षेत्र में शनिवार का दिन सामाजिक सौहार्द और भाईचारे की अनोखी मिसाल लिए रहा। राजपुराबास निवासी हमीद मोहम्मद ने अपनी धर्म बहन पचेवर निवासी मंजू देवी साहू के बेटे की शादी के अवसर पर भात (मायरा) भरा। इसकी पूरे कस्बे में चर्चा रही।
करीब 15 वर्ष पूर्व मंजू देवी को धर्म बहन बनाने वाले हमीद मोहम्मद ने वचन निभाते हुए नौ ट्रैक्टर-ट्रॉली के बड़े जुलूस के साथ पचेवर पहुंचकर मायरा भरा। जुलूस में जाट, गुर्जर समेत मुस्लिम समाज की महिलाएं और पुरुष बड़ी संख्या शामिल थे। डीजे की धुनों पर नाचते-गाते हुए जैसे ही जुलूस कस्बे में पहुंचा, ग्रामीणों ने तिलक लगाकर हमीद मोहम्मद का स्वागत किया।
यह वीडियो भी देखें
इसके बाद वे मंजू देवी साहू के घर पहुंचे, जहां उन्होंने परिवारजनों को वस्त्र भेंट किए, तिलक लगाया और श्रीफल भेंट कर मायरा की रस्म निभाई। इस दौरान अधिवक्ता शिवराज जाट, पूर्व सरपंच घनश्याम गुर्जर, नसरुद्दीन, निजामुद्दीन, रफीक, बाबूदीन समेत अन्य समाज के ग्रामीण एवं महिलाएं मौजूद रहीं। ग्रामीणों ने कहा कि यह पहल क्षेत्र में हिंदू-मुस्लिम एकता और सामाजिक समरसता का जीवंत उदाहरण है।
बड़ी खबरेंView All
टोंक
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग