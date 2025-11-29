Rajasthan: 9 ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर हिंदू धर्म बहन के घर मायरा भरने पहुंचा मुस्लिम भाई, दंग रह गए ग्रामीण

इसके बाद वे मंजू देवी साहू के घर पहुंचे, जहां उन्होंने परिवारजनों को वस्त्र भेंट किए, तिलक लगाया और श्रीफल भेंट कर मायरा की रस्म निभाई। इस दौरान अधिवक्ता शिवराज जाट, पूर्व सरपंच घनश्याम गुर्जर, नसरुद्दीन, निजामुद्दीन, रफीक, बाबूदीन समेत अन्य समाज के ग्रामीण एवं महिलाएं मौजूद रहीं। ग्रामीणों ने कहा कि यह पहल क्षेत्र में हिंदू-मुस्लिम एकता और सामाजिक समरसता का जीवंत उदाहरण है।