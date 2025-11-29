Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टोंक

Rajasthan: 9 ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर हिंदू धर्म बहन के घर मायरा भरने पहुंचा मुस्लिम भाई, दंग रह गए ग्रामीण

पचेवर में हिंदू-मुस्लिम भाईचारे की अनोखी मिसाल तब देखने को मिली जब हमीद मोहम्मद अपनी धर्म बहन के घर मायरा भरने पहुंचे।

less than 1 minute read
Google source verification

टोंक

image

Rakesh Mishra

Nov 29, 2025

Rajasthan Mayra News

मायरा कार्यक्रम में नाचती महिलाएं। फोटो- पत्रिका

Rajasthan Mayra News: पचेवर। पचेवर उपतहसील क्षेत्र में शनिवार का दिन सामाजिक सौहार्द और भाईचारे की अनोखी मिसाल लिए रहा। राजपुराबास निवासी हमीद मोहम्मद ने अपनी धर्म बहन पचेवर निवासी मंजू देवी साहू के बेटे की शादी के अवसर पर भात (मायरा) भरा। इसकी पूरे कस्बे में चर्चा रही।

पचेवर पहुंचकर मायरा भरा

करीब 15 वर्ष पूर्व मंजू देवी को धर्म बहन बनाने वाले हमीद मोहम्मद ने वचन निभाते हुए नौ ट्रैक्टर-ट्रॉली के बड़े जुलूस के साथ पचेवर पहुंचकर मायरा भरा। जुलूस में जाट, गुर्जर समेत मुस्लिम समाज की महिलाएं और पुरुष बड़ी संख्या शामिल थे। डीजे की धुनों पर नाचते-गाते हुए जैसे ही जुलूस कस्बे में पहुंचा, ग्रामीणों ने तिलक लगाकर हमीद मोहम्मद का स्वागत किया।

यह वीडियो भी देखें

इसके बाद वे मंजू देवी साहू के घर पहुंचे, जहां उन्होंने परिवारजनों को वस्त्र भेंट किए, तिलक लगाया और श्रीफल भेंट कर मायरा की रस्म निभाई। इस दौरान अधिवक्ता शिवराज जाट, पूर्व सरपंच घनश्याम गुर्जर, नसरुद्दीन, निजामुद्दीन, रफीक, बाबूदीन समेत अन्य समाज के ग्रामीण एवं महिलाएं मौजूद रहीं। ग्रामीणों ने कहा कि यह पहल क्षेत्र में हिंदू-मुस्लिम एकता और सामाजिक समरसता का जीवंत उदाहरण है।

ये भी पढ़ें

Kota: आरोपी पति का चौंकाने वाला खुलासा, कोई दूसरा उससे शादी न कर सके… इसलिए काटा पत्नी का कान
कोटा
kota crime news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

29 Nov 2025 06:01 pm

Published on:

29 Nov 2025 05:53 pm

Hindi News / Rajasthan / Tonk / Rajasthan: 9 ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर हिंदू धर्म बहन के घर मायरा भरने पहुंचा मुस्लिम भाई, दंग रह गए ग्रामीण

बड़ी खबरें

View All

टोंक

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bisalpur Dam: खेतों से लौट रहा पानी बना चुनौती, 122वें दिन भी छलक रहा, 250 किमी लंबी बनास नदी में अब भी जलधारा

टोंक

Tonk News: कांग्रेस नेता के साले पर चाकू से जानलेवा हमला, रुपयों के लेनदेन को लेकर हुआ था विवाद

टोंक

राजस्थान के इस जिले में बनी 63 नई पंचायतें, जोड़े गए गांवों में लगी आपत्तियों की झड़ी; सरकार को भेजी रिपोर्ट

tonk panchayat samiti
टोंक

हाथी-भाटा: शिल्पकला और पौराणिक इतिहास का अद्भुत संगम, विकास की राह में अटका

hathi-bhata
टोंक

Rajasthan: रेलवे स्टेशन पर दिल दहला देने वाला हादसा, ट्रेन के डिब्बों के बीच बने गैप से पटरी पर गिरी महिला, दर्दनाक मौत

Sonam-Jatav
टोंक
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.