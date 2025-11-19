Kota: आरोपी पति का चौंकाने वाला खुलासा, कोई दूसरा उससे शादी न कर सके… इसलिए काटा पत्नी का कान

पूछताछ में आरोपी ने चौंकाने वाला दावा किया। उसका कहना था कि पत्नी ने पहले पति को छोड़कर उससे विवाह किया था और अब वह आशंकित था कि पत्नी उसे भी छोड़ सकती है। इसी शक के चलते उसने यह कदम उठाया, ताकि पत्नी किसी और के साथ न जा सके। दूसरी ओर महिला ने पति के सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह हमला पूरी तरह से सोची-समझी योजना के तहत किया गया था।