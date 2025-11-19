Kota: आरोपी पति का चौंकाने वाला खुलासा, कोई दूसरा उससे शादी न कर सके… इसलिए काटा पत्नी का कान

फोटो- पत्रिका
कोटा। महावीर नगर थाना क्षेत्र में पति अपनी पत्नी को जूस पिलाने के बहाने घर से बाहर ले गया और सुनसान जगह पहुंचते ही चाकू से उसका कान काट डाला। हैरानी की बात यह है कि वारदात के बाद आरोपी सीधे थाने पहुंचा और घटना की जानकारी देकर खुद को पुलिस के हवाले कर दिया।
पुलिस जांच में सामने आया कि सुनसान सड़क पर खुशराज ने अचानक पत्नी पर हमला कर दिया। उसने पहले मारपीट की और फिर झाड़ियों में धक्का देकर चाकू से उसका एक कान काट दिया। घायल महिला किसी तरह बाहर निकली, जबकि आरोपी वहां से भाग गया। कुछ देर बाद वह महावीर नगर थाने पहुंचा और पुलिस को खुद अपने किए की जानकारी दी।
पूछताछ में आरोपी ने चौंकाने वाला दावा किया। उसका कहना था कि पत्नी ने पहले पति को छोड़कर उससे विवाह किया था और अब वह आशंकित था कि पत्नी उसे भी छोड़ सकती है। इसी शक के चलते उसने यह कदम उठाया, ताकि पत्नी किसी और के साथ न जा सके। दूसरी ओर महिला ने पति के सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह हमला पूरी तरह से सोची-समझी योजना के तहत किया गया था।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है। थाना प्रभारी रमेश कविया ने बताया कि पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर अंगभंग की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि यह वारदात पूर्वनियोजित थी या किसी अचानक हुए विवाद के चलते हुई।
