एक्शन मोड में राजस्थान के डीजीपी राजीव शर्मा, केस की जानकारी नहीं दे पाए डीएसपी एपीओ-CI लाइन हाजिर

सूत्रों के अनुसार बैठक में बूंदी सर्कल के वृत्ताधिकारी अरुण मिश्रा से भी एक थाने में घटित घटना के संबंध में जानकारी मांगी गई। बूंदी सर्कल के अंतर्गत तीन थाने आते हैं, लेकिन वृत्ताधिकारी बैठक में संबंधित मामले की स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाए। इस पर डीजीपी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जब एक ही मामले की जानकारी नहीं है, तो पूरे सर्कल की निगरानी और समीक्षा कैसे की जा रही होगी।