राजस्थान में हाईवे व एक्सप्रेस-वे बनेंगे उद्योग की लाइफलाइन, इकोनॉमी होगी बूस्टअप, पढ़ें रिपोर्ट

Rajasthan Economy Boost : राजस्थान से गुजर रहे राष्ट्रीय-अन्तरराज्यीय हाईवे, एक्सप्रेस-वे के दोनों ओर बड़े औद्योगिक गलियारे विकसित किए जाएंगे। इनमें संबंधित एरिया के विशेष उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए भी काम होगा। सब कुछ समयबद्ध तरीके से हुआ तो प्रदेश में स्थानीय व्यापार को तो पंख लगेंगे ही, साथ ही मोटा निवेश भी आएगा। रीको ने सभी जिला कलक्टरों को पहले सरकारी जमीन चिन्हित करने के लिए कहा है, ताकि तत्काल जमीन मिल सके। निजी जमीन की अवाप्ति की प्रक्रिया भी साथ-साथ चलेगी।