पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, गोली लगने से 50 हजार का इनामी अजीत घायल

- पुलिस ने 2 इनामी बदमाश समेत 5 जने किए गिरफ्तार
- बसई डांग थाना के सात क्यारी जंगल में हुई मुठभेड़
धौलपुर. जिले के बसई डांग थाना अंतर्गत वन विहार इलाके में सात क्यारी के जंगल में बुधवार सुबह पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 50 हजार का इनामी बदमाश अजीत ठाकुर गोली लगने से घायल हो गया। कार्रवाई में पुलिस ने 50 हजार के एक और इनामी बदमाश कल्ला उर्फ कल्याण ठाकुर समेत 5 बदमाशों को धरदबोचा। घायल इनामी बदमाश अजीत को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 2 सिंगल शॉट 315 बोर रायफल, 3 देशी कट्टा 315 बोर और 75 जिन्दा और 15 खाली कारतूस बरामद किए हैं। पकड़े बदमाशों का गैंग उत्तरप्रदेश समेत धौलपुर जिले के सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय था।
पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि सूचना मिली बसई डांग थाना क्षेत्र के वन विहार स्थित सात क्यारी के जंगल में कुछ बदमाश छिपे हुए हैं। जिस पर बसई डांग, डीएसटी, स्पेशल टीम ने इलाके में घेराबंदी की। पुलिस से घिरने पर बदमाशों के गिरोह ने फायरिंग कर दी। जिस पर पुलिस ने भी जवाब कार्रवाई की। जिसमें इनामी बदमाश अजीत के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। पुलिस ने अजीत ठाकुर निवासी रतनपुर थाना बसेड़ी, साथी कल्ला उर्फ कल्याण निवासी मुरावली थाना कंचनपुर और तीन अन्य शिवा ठाकुर, धीरज धोबी निवासी खरगपुरा व विष्णु कोली निवासी जारगा थाना बसेड़ी धौलपुर को धरदबोचा।
इनामी बदमाशों पर सैकड़ों मुकदमे दर्ज
गिरफ्तार किए बदमाश अजीत ठाकुर पर जिले के विभिन्न थानों में 35, उसके साथी कल्याण पर 33 और धीरज के खिलाफ 8 प्रकरण दर्ज हैं। एसपी ने बताय कि हार्डकोर अपराधी अजीत व कल्याण का गिरोह जिले में बड़ी वारदात करने की फिराक में था
