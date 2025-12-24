पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, गोली लगने से 50 हजार का इनामी अजीत घायल

धौलपुर. जिले के बसई डांग थाना अंतर्गत वन विहार इलाके में सात क्यारी के जंगल में बुधवार सुबह पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 50 हजार का इनामी बदमाश अजीत ठाकुर गोली लगने से घायल हो गया। कार्रवाई में पुलिस ने 50 हजार के एक और इनामी बदमाश कल्ला उर्फ कल्याण ठाकुर समेत 5 बदमाशों को धरदबोचा। घायल इनामी बदमाश अजीत को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 2 सिंगल शॉट 315 बोर रायफल, 3 देशी कट्टा 315 बोर और 75 जिन्दा और 15 खाली कारतूस बरामद किए हैं। पकड़े बदमाशों का गैंग उत्तरप्रदेश समेत धौलपुर जिले के सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय था।