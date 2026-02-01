17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धौलपुर

दो साल बाद भी अधर में एसटीपी प्लांट, पंप ही सहारा

-70करोड़ की लागत से बन रहा अत्याधुनिक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट -कछुआ चाल से कार्य, अभी तक80 फीसदी ही हो पाया निर्माण धौलपुर.सीवरेज के चैम्बरों और नालों से उफन रहे गंदे पानी से फिलहाल शहरवासियों को निजात मिलना मुश्किल नजर आ रहा है। 70 करोड़ की लागत से बना तगावली स्थित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का अपग्रेडशन [&hellip;]

2 min read
Google source verification

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Feb 17, 2026

दो साल बाद भी अधर में एसटीपी प्लांट, पंप ही सहारा Two years later, the STP plant remains in limbo, with the pump as its sole support

-70करोड़ की लागत से बन रहा अत्याधुनिक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट

-कछुआ चाल से कार्य, अभी तक80 फीसदी ही हो पाया निर्माण

धौलपुर.सीवरेज के चैम्बरों और नालों से उफन रहे गंदे पानी से फिलहाल शहरवासियों को निजात मिलना मुश्किल नजर आ रहा है। 70 करोड़ की लागत से बना तगावली स्थित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का अपग्रेडशन कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है, नतीजा प्लांट पर इक_ा हो रहे पानी को दो सालों से पंप के सहारे ही फेंका जा रहा। इस दौरान लाखों रुपए डीजल के नाम पर भी फूंक दिए गए।

परिषद के ढुलमुल रवैए के कारण तगावली स्थित पुराने एसटीपी प्लांट दो साल के बाद भी प्रारंभ नहीं हो सका। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण अमृत 2.0 योजना के तहत कराया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य कछुला चाल से चल रहा है। देखा जाए तो अभी तक 8 प्रतिशत ही कार्य हो पाया है, फिलहाल हॉर्स पॉवर हाउस में अभी सिस्टम ही अपग्रेड नहीं हो सका यानी अभी मशीनों का सेटअप ही नहीं लगा है। हालांकि विभाग का कहना है कि प्लांट तक36केवी विद्युत लाइन डाल दी गई है। सिविल का कार्य भी लगभग पूर्ण हो चुका है तो वहीं मेकेनिकल कार्य भी पूर्ण होने के कगार पर है। यह ट्रीटमेंट प्लांट शहर के विस्तार लेने और आने वाले समय में सीवरेज से अधिक पानी प्लांट तक पहुंचने को ध्यान में रखते हुए निर्माण हो रहा है। नए एसटीपी प्लांट में चौबीस घंटे में 10 एमएलडी पानी ट्रीट हो सकेगा। वहीं, पुराने प्लांट में भी इतना ही पानी ट्रीटमेंट होकर बाहर फेंका जाएगा।

पानी फेंकने डीजल पर खर्च किए लाखों रुपए

दो सालों से ज्यादा वक्त के बाद भी प्लांट का शुभारंभ नहीं हो पाया है। इस दौरान परिषद लाखों रुपए अतिरिक्त खर्च भी कर दिए। गत वर्ष पहले जब एसटीपी प्लांट पर मोटल केबिल में फॉल्ट आ जाने के बाद कई माहों तक पंपों को डीजल के सहारे चलाया गया। इस दौरान प्रतिदिन लगभग 280 लीटर डीजल की खपत की गई। यानी परिषद पानी निकालने के नाम पर एक दिन के 25000 रुपए खर्च किए गए थे। ऐसा एक-दो नहीं बल्कि कई माहों तक चला था। जानकारी के अनुसार इस पर लगभग 40 लाख रुपए डीजल के ऊपर व्यय किया गया था, हालांकि अब विद्युत के जरिए पंपों से पानी फेंका जा रहा है। गनीमत है कि इक_े होते पानी को आसपास के किसान अपनी खेती के लिए पंपों की सहायता से उपयोग में ले रहे हैं, अन्यथ पानी और इक_ा होने की सूरत में परिषद को अतिरिक्त पंप और रखने को मजबूर होना पड़ता।

दूषित पानी ट्रीट कर खेती योग्य बनेगा

शहर के चेम्बरों में बहने वाले दूषित पानी को खेती योग्य बनाने के लिए तगावली स्थित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की आधारशिला रखी गई थी, लेकिन कुछ खामियों के चलते एसटीपी प्लांट का अत्याधुनिक तरीके से पुन: निर्माण कराया जा रहा है, दो सालों से जनता इसके पूर्ण होने की राह देख रही है। ज्ञात हो कि शहर में चेम्बरों से जल निकासी ना होने के कारण जगह-जगह चेम्बर उफान मार रहे हैं। जिस कारण शहरवासी भी प्लांट जल्द बनने की राह देख रहे हैं, जिससे उन्हें गंदे उफनते नालों से मुक्ति मिलेगी।

एसटीपी प्लांट का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। प्लांट तक36केवी विद्युत लाइन डाल दी गई है। सिविल का कार्य भी लगभग पूर्ण हो चुका है तो वहीं मेकेनिकल कार्य भी पूर्ण होने के कगार पर है। जल्द ही सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की शुरुआत की जाएगी।

-दीपक गोयल, एइएन नगर परिषद धौलपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Feb 2026 06:38 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / दो साल बाद भी अधर में एसटीपी प्लांट, पंप ही सहारा

बड़ी खबरें

View All

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सडक़ सुरक्षा माह…समझाइश के साथ सख्ती भी, 6921 वाहनों के काटे चालान

सडक़ सुरक्षा माह…समझाइश के साथ सख्ती भी, 6921 वाहनों के काटे चालान Road Safety Month… Strictness along with advice, challans issued for 6921 vehicles
धौलपुर

घरेलू गैस सिलेण्डरों के दुरुपयोग पर सख्ती, 7 सिलेण्डर जप्त

घरेलू गैस सिलेण्डरों के दुरुपयोग पर सख्ती, 7 सिलेण्डर जप्त Strict action against misuse of domestic gas cylinders, 7 cylinders seized
धौलपुर

मिट्टी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने मासूम को कुचला, मौत

मिट्टी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने मासूम को कुचला, मौत An innocent child was crushed to death by a tractor trolley filled with soil
धौलपुर

पेट्रोल के पैसे मांगे तो सेल्समैनों से की मारपीट

पेट्रोल के पैसे मांगे तो सेल्समैनों से की मारपीट Salesmen were beaten up when they asked for petrol money
धौलपुर

बैडमिंटन कोर्ट, फुटबॉल मैदान के साथ दौड़ के लिए तैयार होगा ट्रेक

बैडमिंटन कोर्ट, फुटबॉल मैदान के साथ दौड़ के लिए तैयार होगा ट्रेक The track will be ready for running along with badminton court and football ground
धौलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.