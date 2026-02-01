दो साल बाद भी अधर में एसटीपी प्लांट, पंप ही सहारा

परिषद के ढुलमुल रवैए के कारण तगावली स्थित पुराने एसटीपी प्लांट दो साल के बाद भी प्रारंभ नहीं हो सका। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण अमृत 2.0 योजना के तहत कराया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य कछुला चाल से चल रहा है। देखा जाए तो अभी तक 8 प्रतिशत ही कार्य हो पाया है, फिलहाल हॉर्स पॉवर हाउस में अभी सिस्टम ही अपग्रेड नहीं हो सका यानी अभी मशीनों का सेटअप ही नहीं लगा है। हालांकि विभाग का कहना है कि प्लांट तक36केवी विद्युत लाइन डाल दी गई है। सिविल का कार्य भी लगभग पूर्ण हो चुका है तो वहीं मेकेनिकल कार्य भी पूर्ण होने के कगार पर है। यह ट्रीटमेंट प्लांट शहर के विस्तार लेने और आने वाले समय में सीवरेज से अधिक पानी प्लांट तक पहुंचने को ध्यान में रखते हुए निर्माण हो रहा है। नए एसटीपी प्लांट में चौबीस घंटे में 10 एमएलडी पानी ट्रीट हो सकेगा। वहीं, पुराने प्लांट में भी इतना ही पानी ट्रीटमेंट होकर बाहर फेंका जाएगा।