सडक़ सुरक्षा माह…समझाइश के साथ सख्ती भी, 6921 वाहनों के काटे चालान

जनवरी में राष्ट्रीय सडक़ सुरक्षा माह के दौरान शहर भर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले हजारों वाहन चालकों को अनुशासन का पाठ पढ़ाते हुए सख्त कार्रवाई की गई। मुख्य रूप से बिना हेलमेट, सीट बेल्ट, ओवरस्पीडिंग और ड्रंकन ड्राइविंग के मामलों में चालान किए गए। यह कार्रवाई परिवहन विभाग और यातायात विभाग ने की। सबसे पहले परिवहन विभाग की कार्रवाई की बात करें तो विभाग ने एक माह के दौरान 3803 वाहन चालकों पर कार्रवाई करते हुए उनके चालान काटे। तो वहीं ३७१ वाहनों का लाइसेंस रद किया गया। परिवहन विभाग ने एक माह के दौरान अभियान में नियमों का पालन न करने वाले, कागजात और टैक्स से संबंधित मामलों में 1 करोड़ 25 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। परिवहन विभाग के अनुसार अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना और सडक़ दुर्घटनाओं पर रोक लगाना था।