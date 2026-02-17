घरेलू गैस सिलेण्डरों के दुरुपयोग पर सख्ती, 7 सिलेण्डर जप्त

उन्होंने बताया कि जांच के दौरान आर्शिवाद होटल एवं बीकानेर मिष्ठान की भी जांच की गई, जहां व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों का उपयोग पाया गया, जो नियमानुसार है। इसके अतिरिक्त धौलपुर शहर स्थित शिवेन गैस सर्विस की भी जांच कर अभिलेखों एवं वितरण व्यवस्था का परीक्षण किया गया। उन्होंने कहा कि घरेलू गैस सिलेण्डर केवल घरेलू उपयोग के लिए ही निर्धारित हैं। उनका व्यावसायिक उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित है और इस प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई में प्रवर्तन अधिकारी गजेन्द्र बाबू शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक जितेन्द्र गोठवाल भी शामिल रहे।