Tonk: 13 साल की बच्ची से निकाह, धर्म बदलने की धमकी, आरोपी के दोनों पैर टूटे, जमीन पर रेंगता रहा

गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के दोनों पैर टूटे, बीस आरोपी अभी भी फरार, फोटो - पत्रिका
Tonk Crime News: टोंक में पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए तेरह साल की किशोरी से निकाह करने, धर्म परिवर्तन की धमकी देने और अन्य अपराध करने वाले मुख्य आरोपी समेत तीन को दबोचा है। तीनों टोंक से एमपी भागने की फिराक में थे। पुलिस ने उन्हें काबू किया तो मुख्य आरोपी के पैरों में चोट लगी। बाद में उसका इलाज कराया गया और उसे गिरफ्तार किया गया। इस मामले में अभी भी बीस से ज्यादा लोग फरार हैं।
दरअसल टोंक में इसी सप्ताह कोचिंग से लौट रही तेरह साल की एक किशोरी के साथ अमानवीय घटना घटित हुई। वह अपने घर लौट रही थी इसी दौरान बीस से भी ज्यादा युवकों ने उसे घेर लिया। इनमें हिस्ट्रीशीटर आमिर मेवाती भी शामिल था। आमिर ने उसे धमकाया कि वह उससे निकाह करना चाहता है। हिंदू किशोरी ने इंकार किया तो उसके साथ धक्का-मुक्की की गई।
इस दौरान किशोरी को बचाने के लिए कोचिंग संचालक और कुछ अन्य लोग वहां आए तो इन युवकों ने उन्हें मारपीट कर भगा दिया। बाद में किशोरी को फिर से पकड़ा और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। बाद में किशोरी ने विरोध किया तो उसे धमकाया कि जल्द ही मान जाए, नहीं तो उसका चेहरा तेजाब से जला दिया जाएगा। मामला पुलिस के पास पहुंची तो पुलिस एक्टिव हुई।
पुलिस ने इस मामले में कुछ आरोपियों पर नामजद किया किया है। इनमें से ही अरेस्ट किए गए आमिर मेवाती, इरशाम मेवाती और सद्दाम मेवाती को बांरा रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया। तीनों टोंक से फरार होकर बांरा पहुंच गए थे। वहां से रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे और एमपी जाने वाली ट्रेन में बैठने ही वाले थे।
कल उन्हें काबू किया गया और कोर्ट में पेश किया गया। तीनों में से मुख्य आरोपी आमिर मेवाती के दोनों पैरों पर गंभीर चोट लगी। वह सड़क पर घिसटते हुए चलता रहा। लोगों ने पुलिस प्रशासन की प्रशंसा की।
बड़ी खबरेंView All
टोंक
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग