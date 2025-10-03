Tonk: 13 साल की बच्ची से निकाह, धर्म बदलने की धमकी, आरोपी के दोनों पैर टूटे, जमीन पर रेंगता रहा

Tonk Crime News: टोंक में पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए तेरह साल की किशोरी से निकाह करने, धर्म परिवर्तन की धमकी देने और अन्य अपराध करने वाले मुख्य आरोपी समेत तीन को दबोचा है। तीनों टोंक से एमपी भागने की फिराक में थे। पुलिस ने उन्हें काबू किया तो मुख्य आरोपी के पैरों में चोट लगी। बाद में उसका इलाज कराया गया और उसे गिरफ्तार किया गया। इस मामले में अभी भी बीस से ज्यादा लोग फरार हैं।