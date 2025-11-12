Rajasthan Crime: मुंहबोला भाई ही निकला दरिंदा, बलात्कार का 10 मिनट का वीडियो जीजा को भेजा; गिरफ्तार

थानाधिकारी देवीलाल मीणा ने बताया कि पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि उसका मुंहबोला भाई धूलजी पुत्र वीरजी उसे धोखे से बांसवाड़ा के एक लॉज में गया, जहां उसने बलात्कार किया। इस दौरान आरोपी ने करीब 10 मिनट का अश्लील वीडियो भी बना लिया। बाद में उसने यह वीडियो पीड़िता के पति यानी अपने जीजा को भेज दिया।