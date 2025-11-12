Patrika LogoSwitch to English

बांसवाड़ा

Rajasthan Crime: मुंहबोला भाई ही निकला दरिंदा, बलात्कार का 10 मिनट का वीडियो जीजा को भेजा; गिरफ्तार

Rajasthan Crime: राजस्थान पुलिस ने एक महिला के साथ बलात्कार कर उसका वीडियो बनाकर उसके पति को भेजने के आरोपी को गिरफ्तार किया है।

बांसवाड़ा

image

Santosh Trivedi

Nov 12, 2025

rape

प्रतीकात्मक तस्वीर

Rajasthan Crime: बांसवाड़ा। राजस्थान पुलिस ने एक ऐसा मामला उजागर किया, जिसने भरोसे और रिश्ते, दोनों को शर्मसार कर दिया। एक महिला के साथ बलात्कार कर उसका वीडियो बनाकर पति को भेजने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला का मुंहबोला भाई था, जिसने भरोसे को तोड़ा।

धोखे से बांसवाड़ा के लॉज में गया

थानाधिकारी देवीलाल मीणा ने बताया कि पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि उसका मुंहबोला भाई धूलजी पुत्र वीरजी उसे धोखे से बांसवाड़ा के एक लॉज में गया, जहां उसने बलात्कार किया। इस दौरान आरोपी ने करीब 10 मिनट का अश्लील वीडियो भी बना लिया। बाद में उसने यह वीडियो पीड़िता के पति यानी अपने जीजा को भेज दिया।

न्यायालय ने जेल भेजा

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। लॉज से साक्ष्य जुटाने और वीडियो की फॉरेंसिक जांच के बाद आरोप प्रारिम्भक तौर पर सही पाए जाने पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। मंगलवार को आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

